騎「電動自行車」違規沒在怕？　10月新制上路警等著開你單

▲新莊警針對電動自行車違規於10月將擴大查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

10月1日起，騎乘電動自行車未戴安全帽、超速、變更改裝將全面開罰！電動自行車成為現今許多民眾代步的新興工具，加上免駕照、不用懸掛車牌、不需經過駕駛訓練，造成諸多道路交通危險，立院自年5月三讀修正條文，明定將「慢車違規」納入規範管理，10月1日起正式施行。

先前電動車即便不戴安全帽也沒有相關罰則，造成駕駛者逆向行駛、闖紅燈、隨意跨越對向車道等違規態樣屢見不鮮，成為道路交通安全之一大隱患。有鑑於此，今年5月31日立法院三讀修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，將電動車等慢車納入規範之內。

新莊分局表示，10月1日起車輛在轉彎或變換車道前，未依規定使用方向燈，罰鍰從900元至1200元，加重為1200元至3600元；騎乘電動自行車未戴安全帽罰300元；時速每小時超過25公里，罰900元到1800元；擅自變更改裝車輛，罰1800元到5400元。

而慢車駕駛人行經行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者應禮讓先行通過，不暫停禮讓者，處600元至1200元罰鍰，若因未禮讓導致視障者死傷，罰鍰提高到1200元至2400元。慢車駕駛人需年滿18歲才能附載幼童，未依規定使用合格的兒童座椅，裁罰300元到600元。

新莊分局呼籲，企業主應向外籍移工宣導，騎乘電動自行車應配戴安全帽，確實遵守交通法規，才能保障用路人及自身交通安全。

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