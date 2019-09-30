　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度暴雨至少100死…災民卡泥水「哽咽救車」　高官住處也被淹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度北方邦暴雨。（圖／路透）

▲印度北方邦暴雨，一名男子在水中騎車載著男孩。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）連日暴雨，洪水至今造成至少100人死亡，兩個地區除了斷電，交通、醫療單位、學校也陷入混亂。社群媒體轉傳的影片可見路邊許多車輛被淹沒，還有一名男子受困並哽咽，幾乎胸部以下的身體部位都在水中。

《英國廣播公司》（BBC）報導，自27日以來，印度北方邦、比哈爾邦就降下豪雨，淹沒許多住宅區；一名官員表示，完全沒有預期到這種降雨量。北方邦政府一份報告指出，26日以來已有93人死亡。另外根據國家災害管理局的數據，比哈爾邦死亡人數來到29人。

北方邦城市瓦拉納西（Varanasi）一位居民告訴《路透社》，洪水的情況非常糟糕。地方政府則已要求印度空軍派出直升機、相關機器來抽水。

主要道路都被泥水淹沒，還有一名男子在水中露出無助表情，一邊奮力拉著他的三輪車。《紐約時報》指出，雨季所帶來的降雨量衝擊尼泊爾與印度的邊界，摧毀住宅之外還切斷電力，就連居民與動物都被洪水捲走。

《今日印度》報導，來到比哈爾邦首府帕特納（Patna），洪水侵襲住宅區與許多醫院，人們在及腰的水中困難行走，就連數名政治人物的家都淹水。當地火車誤點好幾小時，不然就是直接停駛。

 
ET快訊
直播／北北基桃民眾快回家！氣象局曝米塔觸陸後最新路徑
連「餿水槍」都有！警進「潑漆策劃總部」再抓7人...搜出一堆
日本人「沒颱風假」會羨慕台灣？本土社畜哭了：只能靠颱風爽一下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭前檢察總長：沒理由查拜登父子！　「那是美國管轄範圍」

印度暴雨至少100死…災民卡泥水「哽咽救車」　高官住處也被淹

空管雷達狂竄濃煙誤啟火災警報　紐西蘭全部航班暫時停飛

轎車甩尾自撞！32歲孕媽慘被拋飛重摔　「垂死分娩」後身亡

86歲母遭虐待「3骨折多瘀傷」面目全非　美男PO照吸9000轉發：撻伐養老院

出國注意！米塔料周三登陸南韓「貫穿南部」　濟州島雨量上看600毫米

0.5公釐大的肝、胰臟　日本同時培育出三合一「迷你器官」

黨魁手上紙杯「P圖成環保杯」　加拿大綠黨挨轟丟臉　　

溫度自動升、監視器會說話　智慧家庭裝置遭駭嚇壞夫婦

高逾243公尺…男遊客突翻柵欄「躍下美峽谷天空步道」輕生　屍體還在找！

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

《他人即地獄》婦人求救遇上他更慘！　李棟旭狠心：想活命就用爬的

烏克蘭前檢察總長：沒理由查拜登父子！　「那是美國管轄範圍」

印度暴雨至少100死…災民卡泥水「哽咽救車」　高官住處也被淹

空管雷達狂竄濃煙誤啟火災警報　紐西蘭全部航班暫時停飛

轎車甩尾自撞！32歲孕媽慘被拋飛重摔　「垂死分娩」後身亡

86歲母遭虐待「3骨折多瘀傷」面目全非　美男PO照吸9000轉發：撻伐養老院

出國注意！米塔料周三登陸南韓「貫穿南部」　濟州島雨量上看600毫米

0.5公釐大的肝、胰臟　日本同時培育出三合一「迷你器官」

黨魁手上紙杯「P圖成環保杯」　加拿大綠黨挨轟丟臉　　

溫度自動升、監視器會說話　智慧家庭裝置遭駭嚇壞夫婦

高逾243公尺…男遊客突翻柵欄「躍下美峽谷天空步道」輕生　屍體還在找！

老人凌晨走上昏暗國道！一見貨櫃車駛近...突「手刀急衝」路中　駕駛嚇歪

烏克蘭前檢察總長：沒理由查拜登父子！　「那是美國管轄範圍」

柯文哲盼郭台銘當民眾黨母雞　蔡沁瑜：投入政黨不在郭的人生規劃裡

米塔強逼！台鐵新竹以北列車午後起陸續停駛　「30日交通異動」懶人包

33對雙胞胎齊造勢　仁武1字頭預售案潛銷就賣80戶

嬤「讓床給金孫柴」坐沙發度辜！　網笑：親生女兒要睡地板了

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

LIVE／北北基桃民眾快回家！氣象局曝米塔觸陸後最新路徑

米塔颱風風雨欲來　宜蘭慈濟志工關懷訪視照顧戶

人民日報：一國兩制無經驗可循「難免受挑戰與衝擊」

國際熱門新聞

Forever 21聲請破產　..

即／智利6.8大地震　尚未發海..

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔..

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

日少女失蹤13年　一驗白骨：近..

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

辣妹在釣蝦場抖臀狂舞　男釣客爽..

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

她收陌生男GG照　回傳1張長度..

13歲少年遭霸凌亡！家長忍痛器..

米塔逼近！外媒：小心洪水級降雨

日女童迷失深山9天　他幫找也失..

高中戀人63年後重逢　80歲甜..

他鑽巨型熱軋機維修　同事按開關..

更多熱門

相關新聞

汪耳朵遭咬破洞　重獲新生笑撒嬌

印度動物救援組織Animal Aid Unlimited日前接獲通報，一隻流浪黃狗耳朵有個嚴重的傷口，上面還長滿蛆，被咬出好幾個破洞，救難人員將牠抱回醫治，經過幾周的調養逐漸康復，個性也變得親人，眼神從驚慌轉為信任，獲得重生之後露出憨笑呆萌撒嬌，讓在場所有人都被融化。

印度政府拒撤電子煙禁令

NASA發佈照片證實印度登陸器「硬著陸」

隨地便溺　印度賤民小孩被打死

遭30男性侵養家　印女童獲救卻道歉

關鍵字：

印度雨季洪水

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

Forever 21聲請破產　全球關350分店

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅啊

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面