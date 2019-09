印度暴雨至少100死…災民卡泥水「哽咽救車」　高官住處也被淹

▲印度北方邦暴雨,一名男子在水中騎車載著男孩。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

印度北方邦(Uttar Pradesh)、比哈爾邦(Bihar)連日暴雨,洪水至今造成至少100人死亡,兩個地區除了斷電,交通、醫療單位、學校也陷入混亂。社群媒體轉傳的影片可見路邊許多車輛被淹沒,還有一名男子受困並哽咽,幾乎胸部以下的身體部位都在水中。

《英國廣播公司》(BBC)報導,自27日以來,印度北方邦、比哈爾邦就降下豪雨,淹沒許多住宅區;一名官員表示,完全沒有預期到這種降雨量。北方邦政府一份報告指出,26日以來已有93人死亡。另外根據國家災害管理局的數據,比哈爾邦死亡人數來到29人。

北方邦城市瓦拉納西(Varanasi)一位居民告訴《路透社》,洪水的情況非常糟糕。地方政府則已要求印度空軍派出直升機、相關機器來抽水。

主要道路都被泥水淹沒,還有一名男子在水中露出無助表情,一邊奮力拉著他的三輪車。《紐約時報》指出,雨季所帶來的降雨量衝擊尼泊爾與印度的邊界,摧毀住宅之外還切斷電力,就連居民與動物都被洪水捲走。

The video is of a poor Rickshawalla from Patna. You may cry by understanding his pain and cries.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ