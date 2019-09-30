中颱米塔路徑「北偏」！颱風中心深夜至清晨最接近東北角

▲預報中心課長羅雅尹說明最新颱風動態。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央氣象局持續發佈中颱米塔的海上陸上颱風警報，今（30）日下午17時30分颱風中心位置仍在宜蘭東南方海面，往北北西移動，今天下午到明天清晨是最靠近、影響最顯著的時候，降雨以北部、東部最明顯。氣象局觀察，颱風過去三小時路徑稍微偏北，中心朝北北西通過近海的機會增加，估計在深夜到清晨時會最接近東北角，至於是否登陸還需看後續變化。

氣象局最新預報指出，米塔颱風中心位置在宜蘭的東南方約170公里海面上，以每小時23公里速度，向北北西進行；強度維持近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里，其暴風圈已進入臺灣東半部陸地，對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東、馬祖將構成威脅。

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氣象預報中心課長羅雅尹表示，米塔颱風會逐漸通過東北部近海移動至北部海面，路徑會非常接近東北角陸地，過去三小時觀察實際移動路徑偏北份量稍多，目前預估朝北北西方向移動通過近海機率高， 但颱風受到太平洋高壓導引，只要勢力範圍有些微變化或地形交互作用，路徑偏西、偏東都有可能，後續還需觀察。

氣象局表示，目前在台東已觀測到7公尺浪高，東半部沿海也普遍有4-5公尺長浪，西半部沿海2-4公尺長浪。隨著颱風逐漸靠近，靠近颱風中心的宜蘭、北部地區從晚間6時至深夜會是風力最大的時候。

至於降雨部分，外圍環流已帶來一波波雨勢，中午過後，宜蘭山區雨勢也明顯加大，累積至今，已超過170毫米，但接下來雨勢會更明顯。另外，氣象局說，今（30日）晚至明（10月1）日東部及東南部地區有焚風發生的機率，預估要到明天上午後，本島才會逐漸脫離暴風圈，外島則要等到下半天之後。