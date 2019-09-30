影／新竹縣長帶一級主管颱風前夕飛義大利　豬隊友機場打卡+tag…網酸爆

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府29日晚間宣布30日全縣放颱風假1天，不過，卻有網友發現新竹縣政府由縣長楊文科帶隊在29日晚間就飛到義大利，本來神不知鬼不覺的參訪行程，卻因為團隊中的豬隊友上臉書打卡+標註，讓縣長及多名主管都曝了光，網友們也狂酸，「原來我們新竹縣長大人一大早就飛出國去，進行浪漫義大利之旅呢！蒸蚌（真棒）！」



▲新竹縣長楊文科在颱風前夕帶一級主管飛義大利被網友罵翻。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



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▲農業處長邱世昌意外成為豬隊友。



據了解，29日晚間縣府根據中央氣象局及消防局提供的數據原訂30日應正常上班課，但由於新竹縣有五峰、尖石等偏遠山區，再加上受到桃園生活圈的影響，最後縣府在晚間10點緊急改公布「30日停班停課一天」，讓按流程公布正常上下班的新竹市政府被罵翻，瞬間成為北台灣的「孤鳥」，市長林智堅更是在一個晚上被萬則留言灌爆。

▲▼網友對於縣長在颱風天帶隊出國還打卡，覺得傻眼。

30日截至中午為止，新竹縣、市都呈現有風無大雨的天氣，許多民眾也趁機逛百貨公司、大賣場，而新竹網友竟在臉書發現，新竹縣長楊文科帶領多位一級主管在颱風前夕就飛往義大利，原本此參訪行程並無多少人知道，但隨行團中有「豬隊友」農業處處長邱世昌，竟大方tag自己和交通旅遊處處長游志祥、義勇警察大隊大隊長魏政方等人，還附上義大利旅遊地圖表示「飛往夢想義大利國度，米塔颱風來襲大家注意平安無事故，新竹縣停班停課」，楊世昌的「tag」+「桃機打卡」，也讓「縣長在颱風天帶一級主管出國」瞬間被網友轉傳。

新竹縣政府回應，義大利參訪是事前就排定的行程，楊縣長29日晚間11點的飛機，但在飛機起飛前，都仍不斷透過電話確認新竹縣的情況，直到確認新竹縣不受颱風災害所威脅才登機起飛，不過楊縣長雖然人在國外，但新竹縣仍在副縣長陳見賢的掌握中，若有突發狀況，也會隨時向縣長回報並啟動應變機制。

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