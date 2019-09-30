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習近平赴毛澤東紀念館致敬　港媒：象徵歷史傳承

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▲大陸國家主席習近平向烈士英雄獻花籃。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平向烈士英雄獻花籃。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸十一閱兵倒數計時，大陸國家主席習近平今（30日）在天安門為烈士英雄獻花，並且首次在十一前夕，率隊到毛澤東紀念堂致敬。外界分析，此舉似有「歷史傳承」的政治意味。

9月30日正逢大陸烈士紀念日，依照過去慣例，習近平和全體中央政治局常委只在北京天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花籃並環繞紀念碑致意。不過，今年儀式開始前，習近平和大陸國家領導人先前往毛澤東紀念堂向已故中共領導人毛澤東像三鞠躬致敬並瞻仰遺容。

▲大陸國家主席習近平向烈士英雄獻花籃。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平向烈士英雄獻花籃。（圖／翻攝央視）

《香港01》分析，「習近平在中共建政70周年這個特殊時刻，特別前往毛澤東紀念堂瞻仰，釋放了清晰的信號，是想通過此舉，強調毛澤東作為中共開國領袖的歷史地位，強調中共執政的合法性，以及對於社會主義這個『走什麼路，打什麼旗』根本問題的再闡釋。」

▲中外媒體拍攝大陸國家主席習近平獻花烈士英雄。（圖／記者任以芳攝）

▲中外媒體拍攝大陸國家主席習近平獻花烈士英雄。（圖／記者任以芳攝）

文章稱，正如今天一些大陸分析人士所認為的那樣，習近平時代的開啟，今天的中國大陸，出現了一位正在有意識繼承毛澤東遺產的政治領袖。今年一月份，習近平出席「告台灣同胞書40週年」大會，發表針對台灣的「重要談話」，也有部分外媒分析，習近平似乎有意走回毛澤東路線。

從1983年開始，大陸歷屆領導人都是選在毛澤東誕辰日致意。到了習近平時代，十一前夕瞻仰毛澤東遺容，不但是他執政以來第一次。2013年12月26日毛澤東誕辰120周年紀念日，習近平和中央政治局常委也曾前往毛澤東紀念堂。當時，習近平曾說，「毛澤東思想旗幟丟不得，不能因為他們有失誤就全盤否定。」這次在大陸十一前夕首次憑弔毛澤東，也隱含濃厚的政治意涵。 

▲習近平赴天安門獻花回顧（影片若遭移除請見諒）

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