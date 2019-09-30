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日本人「沒颱風假」會羨慕台灣嗎？　本土社畜全哭了：我們只能靠颱風爽一下

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下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲台灣人假很少，所以能放颱風假是小確幸。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

今天全台有10縣市停班停課，一名網友就想到，日本也常常受到強烈颱風襲擊，但是日本卻沒有「颱風假」這規定，他們颱風天一樣要提早出門搭電車，「看到台灣天氣好，還放颱風假去逛百貨瞎拚，心裡在想甚麼？」

原PO在PTT表示，他很好奇日本人看到台灣因為颱風而放假，心裡會作何感想？他們不管遇到多強的颱風，依然不畏風雨地準時到公司，不過，這同時也代表他們必須承受更多風險，「日本颱風天出門上班，結果遇到風災致死，會像台灣這樣一堆輿論嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲日本遇到颱風，大家還是得正常上班上課。（示意圖／記者季相儒攝）

不少網友回應，日本人根本不會羨慕台灣放颱風假，因為他們平常放的假更多，「日本一年放100多天假，我寧願當日本人。」「台灣整個夏天接近3個月沒國定假日，只能靠颱風爽一下，日本隨便一個黃金週就屌打你。」「覺得台灣人一年休假有夠少，比日本還過勞。」「日本假超多的你知道嗎，連秋分這種理由都能放你說呢？」「大家假期交換啊！看誰會哭。」

有一名認識日本人的網友指出，「我認識的日本人反應是：咦？那工作怎麼辦？」還有人提到，其實日本部份店家遇到很嚴重颱風時，還是會考量到員工上下班安全，所以自行宣布放假，「日本是交由各公司決定，不用政府決定。」

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