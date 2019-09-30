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高捷副總賀新心肌梗塞往生　周佳琪：凸顯屏南急需「救命道路」

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▲高捷副總賀新墾丁運動心肌梗塞往生，屏南立委參選人周佳琪表示，凸顯屏南快速救命刻不容緩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高捷副總賀新墾丁運動心肌梗塞往生，屏南立委參選人周佳琪表示，凸顯屏南快速救命刻不容緩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高捷副總賀新在恆春墾丁因心肌梗塞過世，再度凸顯屏南急需一條快捷的救命道路重要性。屏南立委參選人周佳琪表示，恆春半島長期以來因路途遙遠，醫療資源不足，從潮州將88快速道路南延，興建屏南快速道路，已是刻不容緩，政府應正視此事，加緊著手規畫興建。

恆春半島鄉親每遇重症急病，就必須在台一線上與醫療黃金救命時間搶快，對病患與家人而言，都是性命交關的時刻。周佳琪表示，恆春、車城、滿州、牡丹等鄉鎮急需一條救命道路，她呼籲政府要盡早規畫屏南快速道路，快快定案，並提出興建時程，早日完工啟用。

周佳琪表示，目前能夠盡快定案的方案，是88快速道路至潮州終點，連結屏南快速道路，往東切入沿山線，再轉往南邊，採高架興建，經枋寮、枋山、車城到恆春。可避開大量土地徵收的問題，且快速道路的便捷性，將大幅縮短行車時間，是一條恆春半島的救命道路。如果讓她進入立法院，絕對不會紙上談兵，一定全力促成興建。

她指出，屏南快速道路沿線，並在枋寮、枋山、車城等地設置匝道，除了救命功能外，也將對於屏南各鄉鎮產業特色與觀光旅遊的發展，有很大的助益。

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