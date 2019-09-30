暗諷民進黨「吃相難看」　柯文哲再嗆：老百姓自己有眼睛

▲柯文哲前往第二災害應變中心。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前指出，國、民兩黨撇開統獨不說的話，其實都差不多，只是國民黨的餐桌禮儀比較好，暗諷民進黨「吃相難看」。行政院長蘇貞昌回擊「不容任何人來恥笑或者講風涼話」，柯文哲30日受訪時再嗆，「老實講老百姓自己有眼睛」。



柯文哲強調，「老實講老百姓自己有眼睛」，最近在思考，權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化，他在講別人也要思考，以後怎麼避免這個問題。



至於是指蘇貞昌腐化嗎？柯文哲未正面回應，僅說「你哪一台的？」、「打蛇隨棍上？」柯文哲強調，整個國家不要太過媚俗，不要把手段變成目標，常說「沒有當選，沒辦法實現」，就把當選當目標，合理化行為。



柯文哲接著說，印花稅取消他沒意見，但少掉49億怎麼解決，陸客不來，說旅館業房屋稅減稅，但要減多久？什麼時候恢復？台北市每年少3億元稅收怎麼處理？



柯文哲還提到，去年時任行政院長賴清德說公務員加薪3%，他沒有意見，台北市自己去籌錢，結果監察院又糾正說台北市去年人事費增加3%，「是你要我增加現在叫我檢討，這不是很扯嘛」，討好選民的大灑幣政策還是要務實，他同意要減政輕稅，但像是台北市一下子一年少到幾十億元，錢從哪裡來？可能中央會想說就是舉債，但這就是債留子孫，不是好的方法。