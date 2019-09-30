獨／凌空飛起「奪命剪刀腳」斷後照鏡　瑞豐夜市攤商怒了：讓他車變超跑

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子在瑞豐夜市停車場施展「奪命剪刀腳」，猛踹一部停在停車場的汽車，當場造成這部汽車的照後鏡斷裂，整個過程都被拍了下來被放到網路上，這也讓瑞豐夜市的攤商們非常不高興，因為這部被踹斷照後鏡的汽車車主是瑞豐夜市的管理員，所以激起攤商們的公憤，紛紛表示以後只要這部車進來，就會幫忙「手工」變超跑。

這起踹車事件發生在28日晚間9點42分左右，監視器畫面清楚拍下一部車經過管理員的車，隨後有一部黑色轎車刻意停在管理員的車前，然後一名男子下車，動作相當迅速，助跑、左手撐引擎蓋，以半弧姿勢同時伸出腳來，一腳就直接踹斷駕駛座旁的後照鏡，然後非常帥氣的走回自己車內，隨後開車離開。

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

「這是奪命剪刀腳、還是天殘腳」？看到這一幕的瑞豐夜市管理員相當不高興，接受採訪時第一句話就說了，而他也把整段監視器放到網路上，同時也寫了「晚間21:40左右你的飛踢腳很帥！我前面一台阿爾法都過的去，然後你就過不去，硬要從我這邊過去，我的車犯太歲嗎？我從沒有在外面惹事過，如果有我先抱歉，如果沒有，我認為我的後照鏡可以不用你賠，但你的車讓我砸如何？就這麼訂了！等路口監視器車牌出來嘿。希望沒有人認識」。

這一整段影片跟話題也在瑞豐夜市攤商間流傳，攤商們紛紛表示氣憤，怎麼會有這樣的人來惡意破壞別人車子，還有人直接嗆，只要這台車再進來，要以「手工打造」的方式，把該車變成「流線型」的超跑；不過瑞豐夜市的管理員在氣憤過後，只說已調閱到車牌，會向警方報案，並向對方求償。

▲▼瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）



