不塑生活「台南減廢日」每月1日正式啟動　黃偉哲：號召身體力行做環保

▲台南市政府推動「台南減廢日」，黃偉哲市長號召店家與民眾響應不塑生活，身體力行做環保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保餐具隨身帶，減塑行動一起來！為響應行政院環保署的「不塑生活」政策，台南市政府正積極推動「每月1日台南減廢日」，市長黃偉哲9月30日邀集已加入減塑活動的店家，一同進行象徵性的減廢儀式，希望吸引更多商家業者及市民跟上全球性減塑風潮，大家攜手做環保。

黃偉哲市長表示，「低碳減廢」一直是台南市重要的環保政策，我們早已先行了第一步，全面禁用保麗龍容器；接下來就是要減少使用塑膠相關製品和減少垃圾。黃偉哲說，遠大的目標不會一蹴可幾，所以我們就從個人的身體力行做起，藉由每月1日的「台南減廢日」，減少廢棄物，一方面可以做資源回收，另一方面可以減少焚化爐和垃圾掩埋場增設的問題，大家透過一個環保的舉動所產生的效應，就能讓整座城市的運作更順暢。

環保局表示，台南市一年的垃圾量高達約40萬噸；而來台南的觀光客所產生的一次性用品垃圾量非常多，因此市府特別訂定每個月的1日為「台南減廢日」，邀請餐飲業及旅館業一起響應此項環保活動，目前已有70家業者響應，其中以咖啡館、早午餐、簡餐店及旅館居多，民眾自備飲料杯、餐具、購物袋等到響應店家消費即可享有優惠，大家共同為環保盡一份心力。

環保局指出，自10月起凡是到響應店家使用環保餐具或續住不更換床單，並與活動LOGO拍照打卡上傳環保局line@官方帳號( @008fdrnd )，即可獲得抽獎資格，而參與店家也有人氣王的獎項角逐。本次響應活動店家名單，可至台南市環保局資源回收全民動起來網站查詢：https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/default.asp。