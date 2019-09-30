車房全給弟弟！老母「歐洲蜜月很花錢」要他惦惦　堅持1萬孝親費...媳婦怒了

▲婆婆把房子留給小叔，並和他們一家同住。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻抱怨，婆婆不僅將房子留給小兒子，之前小叔賣掉兄弟倆合買的車，而先生去要一半的車錢時，她竟出面阻止，表示弟弟要結婚，那些錢必須留著辦婚宴、度蜜月，這讓夫妻倆非常傻眼，反觀他們薪水不高又要養3個女兒，婆婆卻堅持每月拿1萬生活費，甚至還怪罪她說，「兒子娶了妳都存不到錢」。

人妻在「爆怨公社」說道，由於小叔是職業軍人，婆婆常說他為這個家庭犧牲奉獻，所以便把房子留給他，然後自己和他們一家5口住進法拍屋，當初房子的錢是先生出，裝潢則是婆婆出的，不過房子只登記婆婆的名字。

請繼續往下閱讀...

她接著說，「問題來了！之前兄弟一起買了一台車，小叔車賣了36萬，我老公跟他要一半有錯嗎？我婆婆就說，你弟弟要結婚了不要跟他拿錢，錢留著給他娶老婆用。他們還要去歐洲度蜜月，還要在高級餐廳辦婚宴很花錢，我老公聽了很火大，房子給他，車賣了也不能拿一半的錢回來，叫我們不要計較。」

▲婆婆堅持每個月拿1萬塊孝親費。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

夫妻倆有3個女兒要養，平常水電費、日用品，雜七雜八的開銷也全是他們負擔；重點是，丈夫月賺不過3萬多，婆婆竟堅持每個月要1萬塊生活費，人妻不禁怒道，「孩子讀書、安親班、喝牛奶很花錢，我問她能不能改一個月5000，她說不可以，還罵說我兒子娶了妳都存不到錢，你他X的有病是嗎？妳以為妳兒子一個月賺10多萬嗎？」

讓人妻更氣的是，婆婆還認為，她賺的都拿回娘家，才會害兒子要跟自己弟弟計較，她直言，「妳以為2萬多能養3個女兒，負擔家裡開銷，還能存錢？既然妳那麼疼愛小兒子，怎麼不搬去跟他住？因為妳知道他不想跟妳一起住，也不可能跟妳一起住，所以只能巴著我老公不放。」

▲先生月收3萬多，還要養3個女兒，真的很吃緊。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，婆婆對於生女兒也很有意見，人妻也放話，「不要再說生女兒是我的問題，我妹也生女兒，說我們家沒本事生兒子，都只會生女兒，還說生女兒以後去小吃部賺錢養家，再說一次我真的讓你當孤單老人。」

對於婆婆的行為，網友們看完也很氣憤，「妳婆婆嘴巴很臭」、「她自己不也女的嗎」、「有病的婆婆...趕快離開她」、「小叔有給婆婆孝親費嗎」、「房子要改到老公名下，不然就要求她，把提領去買房的錢吐出來！不然對你們完全沒保障，到時候房子又讓小叔免費拿去」、「勢利眼、重男輕女的老太婆，是該給她教訓」。

►偷偷分享少女的秘密！