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「米塔」來襲前搶收三星蔥　林姿妙關心蔥價視察物流倉儲空間

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▲▼「米塔」中颱來襲，林姿妙關心三星蔥搶收情形，及視察蔥物流倉儲整備等。（圖／記者游芳男翻攝）

▲「米塔」中颱來襲，林姿妙關心三星蔥搶收情形，及視察蔥物流倉儲整備等。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星蔥目前價格維持在每公斤200元以上，蔥農因「米塔」中颱來襲，急忙搶收蔥！宜蘭縣長林姿妙關心蔥農收益，認為好的保鮮設備、充足的物流倉儲空間，才是維持宜蘭蔥品質及賣相最重要關鍵之一，因此30日前往三星鄉視察。

▲▼「米塔」中颱來襲，林姿妙關心三星蔥搶收情形，及視察蔥物流倉儲整備等。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭農業處表示，目前宜蘭蔥相較於中南部蔥受連續豪雨影響，供應量穩定，市場價格維持在每公斤200元以上，對蔥農來說是非常重要的收入，蔥的賣相更是決定蔥價的重要因素。

▲▼「米塔」中颱來襲，林姿妙關心三星蔥搶收情形，及視察蔥物流倉儲整備等。（圖／記者游芳男翻攝）

但農民因颱風來襲，擔心蔥被摧毀，急忙搶收！因此，好的保鮮設備、充足的物流倉儲空間，係維持宜蘭蔥品質及賣相最重要關鍵之一。

2019年縣府特與中央單位編列預算補助三星地區農會購置休眠保鮮包裝機，希藉由保鮮包裝技術延長青蔥鮮度，並利用物流冷鏈系統，提供農民足夠的儲存空間。農友如因青蔥搶收致儲存空間不足，縣府亦將協調農會置放儲存，確保宜蘭蔥價能繼續維持在好的均價。

宜蘭蔥為全國知名品牌，生產成本非常高，因此必需做好產銷調節及因應颱風大量搶收之倉儲空間，也希望中央對於宜縣智慧冷鏈技術之植入輔導，能給予更多的補助與協助。

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