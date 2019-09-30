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「打擊不法竊電+反賄選」嘉義地檢攜手台電　開箱文搶眼

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▲▼ 嘉義地檢攜手電力公司反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署攜手電力公司反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與台電公司嘉義區營業處30日上午8時共同辦理「點亮嘉義 守護公益－打擊竊電 查緝賄選」活動，藉由台電工安講習活動場合，透過發表防制竊電作為及稽查成果，共同宣示「打擊竊電 查緝賄選」。

▲▼ 嘉義地檢攜手電力公司反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲現場宣示反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、台電嘉義區營業處處長黃肇祥、法務部行政執行署嘉義分署分署長林弘政、嘉義市政風處處長葉鴻銘、嘉義市調查站副主任葉琇屏、嘉義市警察局局長張樹德及嘉義郵局局長吳信陵等首長親自出席，並邀請民意代表、里長及社區巡守隊等志工團體及資源回收工會代表共同與會，向現場辛苦的基層台電同仁及承攬商致敬，並宣示打擊竊電、查緝賄選的決心。

台南高分檢檢察長張清雲提到，台灣電力公司於各地區均設有營業處，負責全各地區供電服務。過去常見「養殖漁業用戶竊電事件」與「配電線路失竊事件」，演變成「架設挖礦機房竊電」…等模式，與以往犯罪類型大有不同，逐漸朝企業化及組織化發展，若用從前以個別單一竊盜案件方式偵辦，偵辦能量勢必大打折扣，若以整體的角度由各地署專組檢察官，主動整合相關行政機關的能量，充分達成資訊共享，方能有效遏止違規用電事件的發生。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，在嘉義地區檢、警、廉與台電之跨域合作已有相當豐富之經驗，地檢署與台電公司對於防制違規用電竊電之不法行為向來均秉持「教懲並重」之方式，105年1月至108年9月期間聯合查緝竊電案件計有82案，偵查起訴人數計有127人、執行有罪計87人，更重要的是要讓民眾知道竊電不但有安全之疑慮更有刑事責任，為杜絕不肖業者僥倖心態，期透過公開、擴大宣導方式，喚起全民對維護用電品質及公共利益之意識。

台電嘉義營業處處長黃肇祥說明，本次活動展示內容包含1.反賄選宣導方面：本處已經將反賄選宣導布條懸掛在區營業處大樓、配電中心大樓，以及轄區21個服務所大樓，從沿海的東石、布袋，到最高的阿里山服務所，地點遍及嘉義縣市各地；同時，也在營業大樓及營業大廳以LED跑馬燈秀出反賄宣宣導文字和檢舉電話，充分發揮反賄選宣導效果。2.另外違規用電部分，現場也展示各類型電表、違規用電手法包括破壞封印鎖、裝設電阻器、裝設電感器、折彎計量蝸桿、拔除電表內部線路、裝設遙控器、拔除電表內部線路、查獲比特幣挖礦違規用電案、比特幣挖礦機等實物及照片。此外，還有本處研發的「開發可移動式雙面電表牆」提昇智慧電表程式安裝效率，可運用在協助查察違規用電。

▲▼ 嘉義地檢攜手電力公司反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台電開箱文照。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義地檢攜手電力公司反竊電、打擊賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動也透過近來流行開箱文照，藉由呈現的照片、文物讓外界更瞭解台電基層員工的艱辛，包括颱風、豪雨、洪水等災害發生時，台電員工為恢復電力供應，不管白天或黑夜，冒著風雨搶修，使命必達，現場更進行「點亮幸福時光開箱-台電配電搶修設備大開箱」，以彰顯台電員工無畏風雨，點亮嘉義之精神，更與司法機關契而不捨追查犯罪、查緝賄選、守護公益之理念相輝映，一起讓「燈亮起的地方，都有我們守護的力量」。

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