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勞團籲防災假入法　勞動部回應「醫院、水電瓦斯無法一體停工」需審慎考量

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▲▼米塔颱風0810。（圖／中央氣象局）

▲每逢颱風來襲，該不該訂防災假，都會引起討論。（圖／中央氣象局）

財經中心／台北報導

米塔颱風來襲，一如以往，授權各縣市政府決定是否放颱風假，但勞工團體今（30）日呼籲政府盡速將「防災假」立法，本會期完成立法程序。對此，勞動部回應，此一議題已開會研商過，但各方意見多元，且各行業性質及民生服務需求不同，例如醫療院所、社福機構、水電瓦斯、公共交通等，無法立即或一體停工，如立法以「放假」的概念，強制規定颱風來襲時即全面停止勞工出勤，實務運作勢必發生問題，必須審慎考量。

台灣專櫃暨銷售人員產業工會表示，過去颱風蘇迪勒、尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡侵台期間，有超過70%以上的專櫃人員，仍被要求出勤，導致意外，甚至有櫃姐遭掉落樹幹砸中，住進加護病房。雖然現行的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，勞工因天災而未能出勤，雇主不得視為曠工、宜不扣發工資，但實際上不具任何強制力。

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勞工團體呼籲，應盡快通過防災假，一旦災害發生，政府宣布停止上班，雇主不得片面要求勞工出勤，也不得因停止上班減扣假期、工資，以及雇主如徵得勞工同意於災害停班期間出勤，應給付雙倍工資，並提供交通工具或津貼。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司回應，颱風來襲屬於天然災害之一，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量。事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，應依據《職業安全衛生法》相關規定，在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

勞動部表示，已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對於颱風停班日之勞工出勤管理為明確規範。颱風停班當日，勞工若未能出勤者，雇主不得要求勞工請假、補班或扣發全勤奬金。事業單位或雇主若未參照該要點辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，可依《勞動基準法》處以新臺幣2萬元至100萬元罰鍰。

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