空管雷達狂竄濃煙誤啟火災警報　紐西蘭全部航班暫時停飛

▲ 紐西蘭航空雷達下午發生異常，迫使所有從紐西蘭出發的班機暫時停飛。（示意圖／翻攝自Facebook／Air New Zealand）

實習記者羅明輝／綜合報導

紐西蘭航空位於基督城（Christchurch）的雷達突然在30日下午1點30分許啟動了火災警報，伴隨著陣陣煙霧及警報聲，導致所有從紐西蘭出發的班機都被迫暫時停止起飛。

綜合《衛報》及《路透社》報導，一名乘客提到，他與其他乘客坐在班機內，本來客機已經準備起飛，卻突然被航空管制員攔下來，似乎是機場的雷達出現了問題。

航空管理部門Airways解釋，紐西蘭航空雷達的兩個不斷電系統中，有一個突然冒出煙霧，啟動了火災警報，導致空管雷達及通訊系統進入備用模式。為此，才會讓所有在紐西蘭領空內的班機都暫時停止起飛，等待狀況排除。

雖然空中管制系統已經在下午2點27分恢復正常，基督城機場（Christchurch International Airport）、惠靈頓機場 （Wellington International Airport）以及奧克蘭機場（Auckland Airport) 還是有班機延誤的情況發生。

據悉，Airways負責管控全國的航班安全，公司的航空管制員分佈在基督城的雷達中心及全紐西蘭超過15個管制塔台待命，每年監控100多萬次的航空器飛航情況。

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