米塔來襲！淡海輕軌30日晚間6點起暫停營運





▲淡海輕軌晚間6點起暫停營運。（圖／翻攝自淡海輕軌 x 新北捷運臉書粉專）

記者袁茵／新北報導

隨著中颱米塔逼近台灣本島，北部風雨也逐漸加強，氣象局預估中午暴風圈就將觸陸，30日傍晚至10月1日清晨是颱風影響最劇烈時段。對此，新北市捷運局表示，經洽詢氣象局說明，30日晚間6點後淡水地區十分鐘平均風力將達六級以上，會達到列車暫停營運標準，淡海輕軌將依標準作業程序暫停營運。

關於淡海輕軌的營運狀況，新北市捷運公司指出，30日晚間6點前，如果瞬間風力達八級以上，將會通知司機員調整列車駕駛速度至30公里以下，並視狀況調整班距；如十分鐘平均風力達六級或瞬間風力達九級時，行控中心將會指示線上列車行駛至終點站後暫停發車。

至於晚上6點之後的狀況，新北市捷運公司表示，經洽詢氣象局說明，30日米塔颱風來襲期間，下午風雨逐漸增強，預估至下午6時淡水地區十分鐘平均風力將達六級以上，會達到列車暫停營運標準，淡海輕軌將依標準作業程序暫停營運。

新北捷運公司提醒，颱風期間請注意自身安全，淡海輕軌後續營運狀況將視颱風情形隨時發布更新，請民眾持續關注新北捷運公司官網、新北捷運X淡海輕軌臉書或亦可洽詢新北捷運24小時客服專線0905-658-536、（02）2805-9877及1999市民熱線詢問。