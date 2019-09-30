嘉縣水資源志工隊大會師　扮演水質檢測通報第一線角色

▲嘉義縣長翁章梁帶頭操作水質監測。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應世界水質監測日，嘉義縣環境保護局在東石漁人碼頭舉辦「108年世界水質監測日暨水環境巡守隊淨溪、淨川活動」，集結嘉義縣水環境巡守志工，由縣長翁章梁帶隊學習水質監測包使用步驟與技巧，並實際運用在河川巡查中，守護河川。

▲嘉義縣落實水質監測。（圖／記者翁伊森翻攝）

28日環保局為呼應世界水質監測日，召集嘉義縣河川巡守隊，安排實地水質檢測教學，翁章梁也與志工們參與水質監測，並由南華大學教授林俊宏就地採漁人碼頭水質進行檢測，示範水質監測包使用步驟與技巧，希望巡守志工在巡查堤防內進行檢測，可以判讀河川水質變化。

此外，水質檢測完後也在現場舉辦淨溪活動，淨溪中有多數菸蒂、廢竹、鐵鋁瓶罐等垃圾，期盼透過淨溪活動能引起更多民眾對於水資源環境的關注。

▲嘉義縣水環境巡守志工隊大會師。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，嘉義縣水環境巡守志工隊共有20多支隊伍，總人數達到628人，時常榮獲環保署全國特優級巡守隊的肯定，他希望在大會師上藉由簡易水質檢測辨別，讓全民了解水質生態與河川水質對於你我的重要性，全民共同來維護環境。

環保局指出，水質檢測教學有水溫、酸鹼度（pH值）、清澈度（濁度）及溶解氧（DO）等4種檢驗，當酸鹼度介於6~9時為正常範圍，數值低於5以下偏酸性，數值越小越酸，另當數值高於10以上偏鹼性或河川水質異常變色時即為異常，應在第一時間通報環保局，以即時出動稽查人員機動巡查。