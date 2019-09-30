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雇主嗆斷電逼加班！越南女移工遭譙「X你娘」狠踹　「不給喝水+吃飯」囚宿舍

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記者陳韻如／彰化報導

彰化社頭疑似發生一起越南移工遭僱主施暴案件，一名男性雇主疑似在宿舍內對女性移工施暴，不但出腳踹椅，還不斷出言辱罵。事後有民眾將影片PO網，並表示對方遭到囚禁，不給水和食物，雇主行徑相當惡劣，而目前彰化縣勞工處已接獲通報，並派員前往查訪。

▲▼越南女移工疑似遭雇主囚禁。（圖／翻攝斗六人文社交圈）

▲越南女移工疑似遭雇主施暴，不但出言辱罵髒話，還出腳狠踹。（圖／翻攝斗六人文社交圈）

民眾在臉書上PO出影片表示，施虐雇主疑似要移工在工作8小時後打下班卡，但打完卡仍必須回到工作崗位做事，只要她們不同意，雇主就會跑到宿舍對她們精神施暴，甚至恐嚇她們，若不配合，就會斷電，嚇得移工們只好照做。

透過原PO發出的影片可以看到，該名疑似是雇主的男子不斷對著一旁的女移工飆罵髒話，甚至還出腳猛踹女移工，嚇得她們不敢出聲，而原PO也表示，自己只是轉傳，希望附近的人可以幫助這2名被囚禁的女移工，現在2人沒水喝、沒飯吃，希望大家能多多幫忙轉傳。

▲▼越南女移工疑似遭雇主囚禁。（圖／翻攝斗六人文社交圈）

▲越南女移工疑似遭雇主施暴，不但出言辱罵髒話，還出腳狠踹。（圖／翻攝斗六人文社交圈）

這篇文章一出，不少網友紛紛留言怒罵，「有必要這樣嗎！只是來工作的...」、「沒人性的雇主」、「不要讓老鼠屎毀壞台灣的名聲！在怎麼也不能打人！一點尊重都沒有」。

由於這篇文章的發文定位在彰化社頭火車站附近，彰化縣勞動處獲悉消息後，已派員前往查訪，並將請警方協助調查，希望搶救疑似受虐的越南移工。

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