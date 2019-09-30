米塔颱風來襲　新竹市長林智堅視察第一線防災準備工作

▲新竹市長林智堅視察全中興地下道。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

米塔颱風來襲，新竹市未達停班停課標準、今日照常上班上課，並宣布在晚間六點全市停班停課，新竹市長林智堅一早在主持完米塔颱風災害應變中心一級開設會議後，立刻馬不停蹄前往低窪淹水路段區域、南寮抽水站以及港北社區視察第一線防災準備工作，確保各項工作準備周全，全市嚴陣以待。

林智長率領秘書長陳章賢在內多位一級局處首長及警消同仁，前往位於中華路一段上的全中興地下道視察，他仔細確認地下道抽水系統準備就緒可以正常運作、排水溝疏濬確實，在出現瞬間大雨時，排水溝可以在第一時間將雨水排出，地下道旁新增高的擋土牆也是林智堅視察重點，工務處長吳堂安表示，增高的擋土牆可以避免地下道旁的農田積水倒灌到路面上，一切準備工作完善。

隨後，林智堅趕往南寮抽水站，確實了解新竹漁港港區內箱涵及排水幹線的狀況和總抽水量，工務處也擬定各種可能發生的降雨狀況，以防新竹漁港及南寮地區出現積水情況，林智堅市長也現場確認大型排水機組試運轉無虞；最後一站，林智堅市長再趕往五月淹水的港北社區，提醒居民要做好防颱準備，適逢出海口大潮，市府已將大型抽水機準備就緒，排水閘門也運作順暢，他也再三提醒務必清除周遭排水設施上的阻塞物，避免北港地區淹水情況再次發生。

林智堅呼籲，面對颱風來襲不能掉以輕心，他已指示市府各局處單位已上緊發條，加強防災準備工作、嚴陣以待，透過警消單位監控地勢低窪易淹水地區及地下道，抽水機提前進駐，確認各項防災準備工作確實完善，以維護全體市民生命財產安全。

依據中央氣象局資料，本市預估今日中午後風雨漸增，晚點20點起風雨轉趨劇烈，市區陣風11級，日累積雨量70-120毫米，影響時間將持續至明（1）日凌晨五點；各區公所並整備沙包暨沙袋提供市民索取，消防局也隨時監看易淹水地下道的情形，並隨時啟動抽水站和移動式抽水機；警察局將多加注意易淹水地下道，避免民眾誤闖。