影／27歲女護理師「闖通霄平交道」遭撞！左腳踝斷肢命危送醫　全身多處擦傷

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗苑裡=通霄間之通霄南平交道，30日發生一起意外事故，當時一名女性護理師突然闖越平交道，因此遭到列車撞擊，當場造成全身多處擦傷、左腳踝斷肢，目前已經被緊急送往醫院急救，而至於事故詳細發生經過仍有待調查釐清。

▲ 27歲護理師疑闖平交道命危送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵2608次區間車EP531 12:35於苑裡=通霄間之通霄南平交道K161+165，發生平交道死傷事故。另外，受此事故影響，目前該區間路線暫時不通，海線上下行部分列車延遲。

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