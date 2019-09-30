影／郭台銘列不分區第一？　柯文哲：沒選總統要想折衷辦法

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲29日表示，將鴻海集團創辦人郭台銘列入民眾黨不分區首位，他「求之不得」。柯文哲30日前往第二災害應變中心主持工作會議，受訪時再度重申，如果他願意當然是求之不得，他說他現在「無黨一身輕」，「有機會遇到再遊說他吧」。

▲柯文哲前往第二災害應變中心。（圖／記者黃國霖攝，下同）

談到想列郭台銘為不分區原因，柯說，總是有母雞還是比較好選。柯文哲坦言，他這幾天在跑，發現如果去當總統拉抬，效果還是差很多，他非常清楚，他自己沒有去選總統，沒辦法拉抬，所以總要想個折衷辦法。

至於郭董是否能幫助不分區名單更好，柯表示，向天下徵才，沒有說一定要怎樣，他還是主張要找專業人士，郭董在跨國企業認識財經人士一定比他認識還多，郭台銘也可以提供名額，他會面試，再研究看看，歡迎郭提供人選。

台北市議員鍾小平表示要以「郭家盟軍」參選淡水立委，結果反被郭陣營打臉，柯文哲直言，「他去淡水選？我看也嚇一跳，這哪一招，他滿靈活的，老實講我看不懂他現在要幹什麼」。

北市府顧問蔡壁如則是稱不想選，但是使命必達，柯文哲認為，不喜歡的事情做好才重要，打電動可以打到兩三點，可是叫你上班到兩三點、使命必達，這才是達人文化最困難的，把不喜歡的人做好是最困難的。