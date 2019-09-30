影／38歲女警官補測「跑3000m」休克！搶救62天不敵死神　凌晨病逝台中榮總

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

保四總隊顏姓女警官7月31日參加常訓術科3000公尺跑步補測，不料顏女跑了約1100公尺後，突出現身體不適，在救護車送往彰化秀傳醫院時，顏女在中途一度失去生命徵象，所幸經搶救後暫時恢復心跳，但昏迷指數僅3；事隔62天，今（30日）傳來不幸消息，顏女在30日凌晨4時53分因心律不整、合併呼吸衰竭病逝台中榮總，後續移靈台中殯儀館。

▲顏女在到院前一度沒有呼吸心跳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，顏父從事小生意，顏母為家庭主婦，生育有4千金，台中大肚人，顏姓女警官在家中排行老二，未婚，家人對於愛女從事警察工作，都以她為榮，如今發生這樣的事情，都希望她能趕緊清醒好起來，回到她最喜愛的工作岡位繼續服勤。

大隊長李承翰當時受訪時指出，顏員（38歲）為2013年3等警察特考班畢業，目前擔任代訓特考班區隊長一職；另於學員實習期間，擔任2019年警佐警察人員晉升警正官等訓練助理輔導員工作，代訓時間未服深夜勤、勤務單純，平日於勤餘時間，有慢跑健身習慣，未有重大病史；而本次體能測驗為108年上半年常訓術科驗收補測，測前也提醒若身體不適勿勉強參加，現場也備有醫護人員，不料仍發生憾事，令人感到驚訝與不捨。

而秀傳醫院則指出，顏員到院前無呼吸心跳，經過搶救後恢復心跳，經過醫師診治，疑似心因性休克，只能暫以呼吸器維持生命，經搶救2個月後，仍宣告不治。

►我沒有遲到，是時間遲到了！