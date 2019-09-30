聚餐完準備回家...開BMW直直衝！他「酒測值0.44毫克」釀5車追撞：想睡覺

▲▼嘉義市29日晚間發生5車追撞車禍。（圖／東森新聞，下同）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義市29日晚間9時許發生一起車禍！一名男子開著BMW上路，卻直直朝向停等紅燈的車輛撞上，釀成5車追撞事故，所幸無人傷亡。警方獲報到場後，對肇事男子進行酒測，發現酒測值高達0.44毫克，將他依公共危險罪送辦。

一名男子29日晚間9時許，駕駛著白色BMW轎車行經嘉義市北港路時，竟高速撞上正在停等紅燈的另一輛白色BMW，巨大的碰撞力道當場讓遭撞的BMW再往前追撞2車，而肇事車輛則是往左偏移再撞上另一台黑色轎車，一共造成5車連環追撞。

只見肇事車輛車頭嚴重受損，駕駛表示，自己剛聚餐完準備回家，但因為酒後感到疲勞，一陣睡意襲來，才會不慎釀禍，就連想煞車都沒辦法。警方到場處理後，為男子進行酒測，驗出酒測值高達0.44毫克，將他依公共危險罪送辦。

遭撞的無辜車主面對記者提問時，僅無奈笑稱，「他開很快！」，所幸現場並無人傷亡。詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。（來源：東森新聞）

▲▼所幸整起事件並未釀成傷亡。（圖／東森新聞，下同）

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