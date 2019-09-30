霍夫曼泡泡樹蛙移居大林　慢活小鎮更添藝術氣息　

▲縣府廣場前公共藝術品泡泡樹蛙移往大林。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由國際知名藝術家霍夫曼設計的泡泡樹蛙，29日移往大林運動綠廊，在縣長翁章梁、縣議員許有彊、劉雅文、大林鎮長簡志偉和嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人見證下剪綵啟用，呼籲鄉親一起守護1995年才在嘉義被發現的諸羅樹蛙。縣長翁章梁形容「藝術美化了世界」，他說，嘉義縣以地景藝術介入空間，用藝術活化地方，讓藝術走出戶外，進入社區、深入民眾生活，透過一座座無牆美術館，讓民眾在耳濡目染氛圍中，從日常就能展開一場藝術與人文的對話。

▲縣府廣場前泡泡樹蛙移往大林與當地諸羅樹蛙生態議題將可相呼應。（圖／記者翁伊森翻攝）

泡泡樹蛙為荷蘭籍藝術家霍夫曼所設計，霍夫曼喜歡從日常物品出發，經常選擇具外在形式美感的事物作為發揮題材，再將這些物品轉變為鮮明的標誌性圖像，以卡通效果將它們放大，利用作品的規模與材質，營造抽離現實的情境，多年前風靡全球的黃色小鴨，就是出自霍夫曼的驚世絕作。

泡泡樹蛙原設置在府前自由廣場，翁章梁上任後，思考著嘉義縣這麼多藝術品設置的適確性，思考著雕塑品必須發揮最大的觀賞效益，因此將泡泡樹蛙移置大林鎮運動綠廊(於162縣道旁的運動綠廊)。

諸羅樹蛙在大林鎮分布很廣，在雜木林和竹木都能發現牠的蹤跡，包括內林、溝背、義和、三角、中坑、義和、大埔美、過溪、上林、中林和明華里等地，都發現有大量的樹蛙棲息。

樹蛙公共藝術移置大林，得到很多大林鎮民認同與肯定，泡泡樹蛙與大林諸羅樹蛙二造結合，彰顯大林鎮推廣諸羅樹蛙的認同價值，還能加值大林諸羅樹蛙的能見度與知名度。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，嘉義縣10件地景藝術雕塑藝術品分別設置在嘉義縣表演藝術中心、民雄日式招待所、水上北回太陽館二館、中埔農會金蘭辦事處和太保高鐵站等地，歡迎鄉親蒞臨賞析，走一趟地景藝術之旅。