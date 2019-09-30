民眾黨辦海選找不分區立委　蔡壁如：有認真討論過郭台銘列第一名

▲郭台銘感恩之旅台北場。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）



記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨進攻國會將提滿不分區34席，台北市長柯文哲也說要把鴻海集團創辦人郭台銘列不分區首位，對此，北市府顧問蔡壁如說「有認真的討論過」，郭台銘的團隊也有推薦一些名單供他們參考，之後民眾黨也會舉辦海選找不分區立委。

由於民眾黨可接受雙重黨籍，不過若要列不分區立委，蔡壁如說還是要入黨，但郭台銘幕僚表示「目前無黨一身輕」，蔡壁如則說，「我們就是鼓勵啦，樂觀其成」，他們也會給不分區名單的意見， 所以未來兩邊不分區的名單會互相溝通。

蔡壁如表示，外界有很多人來推薦、自薦擔任民眾黨選將，柯文哲也有說要辦海選，她自己也很想辦，主持人追問，海選人員放在安全名單之後？一開始蔡壁如說「對」，但之後又改口「不一定」，而且海選也可能「不小心撈到很優秀的人」，相關海選規範可望這周會對外公布，讓大家報名。

至於，柯文哲有意讓蔡壁如進入國會變成「白目對喬王」，蔡壁如對此謙虛表示，自己雖然行政執行率很強，但不一定適合監督的角色，不過把不喜歡的事情做好才是厲害，「我一直都很厲害」。

還有，前立委沈富雄有意出任民眾黨不分區，蔡壁如說，沈富雄經驗豐富，我們也很歡迎，也有在聯絡，柯市長也覺得應該要見面談一談，會很認真地跟他請益。

蔡璧如說，目前跟郭台銘陣營的溝通順暢，跟王金平之間也還有聯絡，尊重王院長，若王金平願意談不分區立委名單，蔡壁如表示，持開放立場討問，而且王金平還沒退出國民黨，也說會參選到底，認為他有自己的想法，就尊重對方，不要去害人家。

▲蔡壁如。（資料照／記者陳家祥攝）

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