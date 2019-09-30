北捷藍線狂暴大媽警方找到了！金髮妹被扯髮巴頭拉出博愛座：告到底

記者張君豪、林昱萱／台北報導

真的有夠扯！台北捷運29日晚間約10點半左右發生一起車廂內黑衣女為搶博愛座、動粗強扯一名身體不適女乘客頭髮，把對方從博愛座強行拉起，之後黑衣女還狂巴對方頭部、猛搧巴掌、讓旅客驚呼真的太恐怖！對此捷運警察表示：被攻擊女乘客事後向新北市土城派出所報案提告傷害，警方調閱捷運站體、車廂內監視器，已掌握動粗黑衣女身份，將約談到案說明。

▲女子遭扯頭髮、打頭。（圖／翻攝爆料公社，下同）

捷運警察表示，事件經過調查，這起離譜巴頭拉頭髮、在捷運車廂內為了搶博愛座上演女子摔角秀的動粗事件，發生在捷運板南線開往頂埔站的列車上，衝突是從該車行經板橋江子翠發生、延續到板南線頂埔站，衝突持續數分鐘時間。

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根據民眾以手機錄下畫面顯示：當時疑似一個阿伯上車，黑衣女子逼迫金髮妹讓座，不過阿伯其實也沒打算要坐，結果最後黑衣女子又突然拿出一張粉紅小卡，不斷喊著：「我有這張手冊麻煩妳起來」、「滾」，接著就出手拉扯金髮妹，甚至還突然兇性大發，像是要女子摔角般似的，用力扯住對方的長髮一拉，惡狠狠的將對方扯離座位，力道大到讓自己也跌坐在博愛座上。

事發後遭到攻擊的金髮妹老公留言回應：「當時老婆下班身體不舒服，所以才坐在博愛座，然後對方就要我老婆起來給她坐，我老婆也有跟對方說身體不舒服...後來對方就直接拉我老婆頭髮，目前已經驗傷提告了」；對此新北市土城警方證實，29日深夜接獲被拉扯攻擊的女乘客報案提告傷害。捷警隊協查調閱站體、車廂內監視器，鎖定這名黑衣動粗女子身份，近日將約談到案說明。

對於捷運板南線車廂內為爭博愛座上演「真實女子摔角」，警方呼籲，大眾運輸工具設立博愛座是為了方便身體不適民眾休息，並非只能給特定族群使用，請民眾多秉持同理心互相體諒。

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