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不只碎玻璃！「6大地雷垃圾」別丟！　一時疏忽恐釀垃圾車爆炸

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▲▼碎玻璃。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲碎玻璃被列為地雷垃圾，易造成清潔隊員受傷。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者許展溢／台北報導

台南市政府環保局今 （30日）在臉書發文指出，有6大地雷垃圾都不能隨意丟到垃圾車，其中一項「碎玻璃」卻引起許多網友不滿留言質疑，回收車根本不收，反而還被說要丟垃圾車。環保署表示，已公告飲料、醬油、酒及醬菜的玻璃容器都必須回收。

台南環保局說明6大地雷垃圾包括高壓瓶罐、爆炸性物品、碎玻璃、大量粉末、腐蝕性液體和行動電源及電池。應該單獨交由資源回收車人員處理，切勿隨意丟垃圾車，否則經壓縮後可能引發爆炸，甚至起火燃燒，將對隨車清潔員及民眾生命造成威脅。

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▲▼六大地雷垃圾勿丟垃圾車。（圖／台南市政府環保局提供）

▲台南環保局呼籲六大地雷垃圾勿丟垃圾車。（圖／台南市政府環保局提供）

台南環保局舉例，去年宜蘭蘇澳發生亂丟瓦斯罐造成垃圾車爆炸事件，台北市清潔人員也曾被廢棄物碎片割傷手等案例，呼籲大家一定要配合將地雷垃圾另外交由資源回收人員處理。

發文一出，不少民眾留言「上次拿碎玻璃給後面回收車，他說碎玻璃不能回收叫我拿去垃圾車丟」、「打破的玻璃要丟回收回收員也是叫我丟垃圾車耶」、「我把碎玻璃包好交給他，他不收叫我丟垃圾車」、「破掉的玻璃、破掉的燈管、破掉的瓷器，沒有回收車要收，電話詢問環保局，也是說包好之後丟垃圾車」、「 碎玻璃回收車根本不收好嗎、都直接叫我丟垃圾車、是不是要先宣導回收車人員呢」。

▲▼ 資源回收車。（圖／桃園市政府環保局提供）

▲不少民眾表示，將碎玻璃交給回收車都被拒收。（示意圖／桃園市政府環保局提供）

多位網友氣的問「那這些東西到底要丟哪？」，質疑台南環保局這樣的宣導文確定正確？還有人說「環保局還是先教育好回收車的隨車人員吧，時常拒收回收物」。環保局對此回覆，有關回收車拒收的情形，將加強回收車人員的教育訓練。

至於碎玻璃到底是不是要回收？環保署表示，只要是清潔隊員，就幾乎沒有不被藏在垃圾包裡的尖銳物品刺傷過，最常剌傷清潔隊員的物品就是牙籤，其次是玻璃碎片、刀片、針等物品，建議民眾用舊報紙把破碎的物品包好，裝在垃圾袋內，外面再用簽字筆或字條註明內有利器。

環保署指出，且也已公告飲料、醬油、酒及醬菜的玻璃容器都必須回收，因此可以把玻璃瓶從一般的垃圾中挑出來，交給資源回收車、拾荒者， 或透過廠商建立的其他回收管道來回收，如台灣菸酒公司的米酒就可以在買的商店退瓶回收，玻璃容器可交由超商回收，這樣就可以減少碎玻璃傷人的意外。

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