「310元丁骨牛排」還附吃到飽沙拉吧！　餐飲人揭密成本：最多90元

▲網友笑稱，看起來像豬排鐵板麵。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

很多肉食族逛夜市，絕對不能錯過的就是鐵板牛排。一名網友今天趁著風雨還沒有很大，中午直奔牛排館點了一客澳洲「丁骨牛排」，一份售價是310元，還附上吃到飽的沙拉吧，讓他很好奇，這麼大塊的牛肉加沙拉吧只賣300元出頭，餐廳到底能賺多少？

原PO在PTT貼出他剛吃完的鐵板牛排，一大片牛排蓋在鐵板麵上頭，底下還有2根玉米筍、幾片洋蔥、1朵花椰菜以及1根鑫鑫腸，一旁的沙拉吧則是無限量供客人取用。

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▲100元出頭就能吃到的鐵板牛排，是許多人的小確幸。（示意圖／記者陳俊宏攝）



事實上，很多夜市或路邊攤的牛排會選用「組合肉」，才能把成本壓到最低，讓客人花100元出頭就能滿足口欲，很多人甚至吃不出來和一般牛肉有什麼差別。不過，原PO點的這塊丁骨牛排還有帶骨，所以他判斷「應該不是組合肉」，這種大小的原塊牛肉只賣310元，不禁讓他好奇「到底這牛排成本多少啊？」

不少網友指出，這牛排的色澤看起來有點廉價，可能本身肉質就很普通，所以價格才比較便宜，「一般般的肉感覺。」「看起來滿滿的廉價感，這一份賣100的嗎？」「豬排鐵板麵？」還有人點出低價關鍵，在於店家使用的配料比較便宜，「夜市牛排的等級，大概150元左右，配菜又很沒誠意，很普通的油麵，連個蛋都不給。」

很多網友紛紛在底下猜測成本，「150元最多。」「無骨牛小排去工廠買一片才80塊。」「310塊的餐，食材最多就90塊。」「做餐飲都知道食材（成本）不能超過（售價）三成。」「一般店家成本有售價1/3就算是佛心了。」對此，原PO也回應，「有聽說食材成本不會超過3成，專業！」

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