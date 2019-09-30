北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應米塔颱風來襲，台北市政府29日晚間宣布，依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，30停止上班及上課。北市災害應變中心30日10時提升一級開設，台北市長柯文哲30日中午前往第二災害應變中心主持工作會議，對於北北基放颱風假，柯文哲認為，首都生活圈合在一起，因此決定放假，把問題記下來再去討論。

對於北北基放颱風假，柯文哲指出，昨天新北市長侯友宜打了好幾次電話，「實在很麻煩」，第一點，首都生活圈，台北市每天有80萬人進來上班，可是放假不放假又按照戶籍所在地，如果說台北市進來上班，戶籍在新北者有合法權利不來上班，那就很麻煩，如果小學學生都來，新北市的老師不來怎麼處理，這種是首都生活圈合在一起。

柯文哲表示，第二點，新北市幅員很大，若按照不同行政區，福隆跟林口要分開處理，以前沒這種經驗與演練，其實到今天下午，基隆、新北有些地區就達到放假標準，但是早上上班、下午放假，「去年幹過這種事就被罵翻了」，因此原則以首都生活圈考量，希望放整天不要放半天，昨天電話一直打到10點，「我說那就先放假，把問題記下來，以後再去討論」。

柯文哲補充，不是他自己決定，大家商量完決定的，主要侯友宜在聯絡，因為新北人數最多，「算是他當組頭，聯絡林右昌跟我，不過他最後決定我們都同意」。

對於新竹縣、新竹市放假不同調被民眾罵翻，柯表示，放颱風假是民選首長最大惡夢，天有不測風雲，前一天晚上10點決定，跟今天早上5點決定，一定會差很多，颱風還是會轉的，可是要早上5點才決定8點要不要上班，民眾又有問題，雖然早上5點決定會更精確，可是老百姓不喜歡，「政治最後是妥協的產物」。

柯文哲說，天有不測風雲，就算10次猜對9次，一次沒猜對就慘了，他坦言「SOP改了好幾遍，到現在也沒有完美的SOP」。