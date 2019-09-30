拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

▲「光頭警長」劉澤基上長城，被粉絲包圍。（圖／翻攝微博＠長安知事）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「光頭警長」劉澤基先前因持槍指向「反送中」示威者爆紅，並受邀到北京參加「十一」國慶活動。劉澤基29日搭機抵達北京，一下機就被大批媒體簇擁，隔天一早前往長城參觀，又被大批粉絲包圍，開心拿著五星旗與大家合照。

▼劉澤基因向示威者舉槍爆紅。



劉澤基7月30日在「反送中」現場與示威者發生衝突，因舉起長槍指向示威者而爆紅，全家都被支持「反送中」的網友起底，孩子現在都不敢隨便出門。不過，另一方面，他卻成為大批內地網友的偶想，還被陸媒以「正義硬漢」的正面形象報導，並受邀到北京參加「十一」活動。

劉澤基接受陸媒採訪時曾表示，他很榮幸能受邀到北京，這次出發有兩個期望，一個是觀賞國慶閱兵，看火箭、坦克；另一個則是上長城，因為這是他從小的夢想，「長城在外太空都能看得到，我想親眼看一看，這次願望應該能成真。」

▼登長城是劉澤基從小夢想。（圖／翻攝微博＠長安知事）

此外，劉澤基還在微博開設了「香港光頭警長」的帳號，目前已經有超過50萬名粉絲，他說，爆紅之後，生活受到很大的影響，因為「反送中」的網友把他女兒的訊息公開，現在孩子除了上學，其他時間都不敢隨便出門，「游泳、騎單車都取消了。」

劉澤基還說，不希望女兒在香港的學校就讀，因為出來搞事的都是學生，這代表香港的教育出了很大的問題，目前正打算要送女兒回祖國讀書，最近已到深圳看過幾次，「要讓他們知道自己是中國人，不能像香港一些年輕人那樣，沒有正確的價值觀，相當於『廢人』。」

▼劉澤基接受採訪。