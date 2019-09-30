　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港反送中「光頭警長」劉澤基在北京長城被包圍。（圖／翻攝微博長安知事）

▲「光頭警長」劉澤基上長城，被粉絲包圍。（圖／翻攝微博＠長安知事）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「光頭警長」劉澤基先前因持槍指向「反送中」示威者爆紅，並受邀到北京參加「十一」國慶活動。劉澤基29日搭機抵達北京，一下機就被大批媒體簇擁，隔天一早前往長城參觀，又被大批粉絲包圍，開心拿著五星旗與大家合照。

▼劉澤基因向示威者舉槍爆紅。

劉澤基7月30日在「反送中」現場與示威者發生衝突，因舉起長槍指向示威者而爆紅，全家都被支持「反送中」的網友起底，孩子現在都不敢隨便出門。不過，另一方面，他卻成為大批內地網友的偶想，還被陸媒以「正義硬漢」的正面形象報導，並受邀到北京參加「十一」活動。

劉澤基接受陸媒採訪時曾表示，他很榮幸能受邀到北京，這次出發有兩個期望，一個是觀賞國慶閱兵，看火箭、坦克；另一個則是上長城，因為這是他從小的夢想，「長城在外太空都能看得到，我想親眼看一看，這次願望應該能成真。」

▼登長城是劉澤基從小夢想。（圖／翻攝微博＠長安知事）

▲香港反送中「光頭警長」劉澤基在北京長城被包圍。（圖／翻攝微博長安知事）

此外，劉澤基還在微博開設了「香港光頭警長」的帳號，目前已經有超過50萬名粉絲，他說，爆紅之後，生活受到很大的影響，因為「反送中」的網友把他女兒的訊息公開，現在孩子除了上學，其他時間都不敢隨便出門，「游泳、騎單車都取消了。」

劉澤基還說，不希望女兒在香港的學校就讀，因為出來搞事的都是學生，這代表香港的教育出了很大的問題，目前正打算要送女兒回祖國讀書，最近已到深圳看過幾次，「要讓他們知道自己是中國人，不能像香港一些年輕人那樣，沒有正確的價值觀，相當於『廢人』。」

▼劉澤基接受採訪。

ET快訊
稍後北部風雨會突然明顯！鄭明典曝分流現象：風速還沒反應米塔強
保五警專受訓生晨操完...轉身倒地抽搐「送醫不治」！家屬崩潰
新竹縣長帶一級主管颱風前夕飛義大利！豬隊友機場打卡+tag網
直播／宜蘭「紫爆」超大豪雨！氣象局曝米塔颱風影響最劇時間
北市未達標放颱風假　柯文哲：侯友宜當組頭聯絡我跟林右昌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／大興機場線10/1啟用電子計次票　票價曝光！

影／滑手機太專心！低頭男當場踩空「滾下電扶梯30階」B1秒直達B2…頭爆血狂哀嚎

浙江寧海縣日用品工廠大火　已致19人死亡

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

九寨溝9/30至10/6門票全賣光！每天限量5000人　只接待團客

港星王宗堯「涉非法集結」2罪名　今晨遭警方上門拘捕

影／香港929遊行「警方射催淚彈」　陸媒：屬於「適當武力」驅散人群

民進黨新決議文　國台辦：惡意操弄兩岸議題「謀選舉私利」

王菲唱完登熱搜　《我和我的祖國》創作靈感來自張家界

華聞快遞／「共享飛機」模式亮相四川航展　1萬元人民幣可買私人飛機

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

華聞快遞／大興機場線10/1啟用電子計次票　票價曝光！

影／滑手機太專心！低頭男當場踩空「滾下電扶梯30階」B1秒直達B2…頭爆血狂哀嚎

浙江寧海縣日用品工廠大火　已致19人死亡

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

九寨溝9/30至10/6門票全賣光！每天限量5000人　只接待團客

港星王宗堯「涉非法集結」2罪名　今晨遭警方上門拘捕

影／香港929遊行「警方射催淚彈」　陸媒：屬於「適當武力」驅散人群

民進黨新決議文　國台辦：惡意操弄兩岸議題「謀選舉私利」

王菲唱完登熱搜　《我和我的祖國》創作靈感來自張家界

華聞快遞／「共享飛機」模式亮相四川航展　1萬元人民幣可買私人飛機

吳宗憲「KID用榮耀換2年牢獄」：沒回來小鬼位置落實！　他倒彈：不要亂講

女大生刷牙流血竟是「青年型牙周病」　醫曝悲劇下場：牙恐掉光

華聞快遞／大興機場線10/1啟用電子計次票　票價曝光！

韓國瑜再射穿雲箭！　公開政治獻金專戶「你拉票、我繼續做事」

「米塔颱風」炸雨採買要快！全聯北部門市提早結束營業時間

稍後北部風雨會突然明顯起來　鄭明典曝分流現象：風速還沒反應米塔強度

網紅穿太辣、跳脫衣舞「遭親弟弟勒死」　他驕傲用「榮譽處決」謀殺姊姊

何韻詩來台遊行演講引發質疑　移民署：兩公約保障人權，無違法

聚餐完準備回家...開BMW直直衝！他「酒測值0.44毫克」釀5車追撞：想睡覺

中職／恰恰魅力不分隊伍　香港悍將迷力挺到底

大陸熱門新聞

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

熟女出租自己　2次愛愛卻收嘸錢..

爸喝喜酒醉倒路邊！隔早滑手機「..

港星王宗堯「涉非法集結」遭警拘..

打110舉報辣媽　國三弟：每晚..

陸籍工程師臉書總部跳樓　傳遭職..

陸首批iPhone 11用戶怨..

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

民進黨新決議文　國台辦：操弄兩..

郭董阻員工抽菸　遭嗆關你X事

港示威者縱火多處燃燒　速龍小隊..

媽媽離開6分鐘　2歲兒1分鐘就..

美軍雷根號航母　疑遭7共艦包圍

九寨溝9/30至10/6門票全..

更多熱門

相關新聞

港星王宗堯「涉非法集結」遭警拘捕

香港眾志前立法會議員羅冠聰今（30）日上午8點左右於個人臉書貼文表示，藝人王宗堯今晨在寓所被警員以涉嫌參與非法集結等2項罪名拘捕，案件疑似和7月1日立法會事件相關。王宗堯目前已被押往灣仔警署，也有律師跟進協助，詳情會在與律師會面後公布。

香港929遊行　陸媒：港警用「適當武力」趕人

快訊／聲援香港晚會　阿北亂入嗆聲遭架走

「新竹連儂牆」號召929挺香港！　便利貼海貼滿牆

港示威者縱火多處燃燒　速龍小隊射催淚彈

關鍵字：

光頭警長反送中劉澤基

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

Forever 21聲請破產　全球關350分店

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面