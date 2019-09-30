米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

▲超商備貨增加，方便民眾就近採買防颱物資。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

針對中颱米塔來襲，除了量販、超市增加備貨量外，各大超商也紛紛提前應戰，除了增加備貨量也推出優惠，讓消費者方便就近採買。至於各家超商營業時間目前都維持正常。

因應米塔來襲，小7針對位於住宅型、幹道型、風景區等商圈門市，增加1倍以上的防颱物資相關商品備貨量，包含常溫及冷藏飲料、泡麵、零食、麵包，以及雨具、雨衣等。同時，還推出指定水、運動飲料第2件6折起優惠。全台門市營業時間目前則維持正常。

全家則表示，針對颱風期間需求量大的產品已進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，支援消費者颱風天需求。依過往經驗，微波食品、泡麵、零食、電池、雨具銷量將倍數成長。另因各地風雨情況不同，也以門市人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定營業與否。

至於萊爾富位於三重區二重疏洪道的美堤店門市，於昨（29日）下午已進行撤離作業，並加強全台門市防颱宣導作業，同時在颱風影響範圍內的門市，也充分備足瓶裝水、泡麵、餅乾、電池等民生用品，較平常備量多了4～6成。

萊爾富指出，針對颱風也推出相關優惠活動回饋消費者，今天只要透過LINE購物購買萊爾富雲端超商「跨店兌換」之商品，即可獲得10% LINE POINTS回饋。而全台門市目前都維持正常營業時間。