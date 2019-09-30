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米塔颱風來襲適逢大潮　網購不到24小時熱銷上百個沙袋

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米塔颱風來襲 ，「防洪吸水科技沙袋/沙包」不到24小時網購熱銷上百個（圖／松果購物提供）

▲米塔颱風來襲，又適逢大潮期間，網購出現「防洪吸水科技沙袋/沙包」熱賣情況。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中颱米塔持續逼近台灣，氣象局預估30日下半天起風力雨勢將更加顯著，已針對新北、宜蘭、桃園等縣市發布大豪雨特報，而這2天又適逢大潮期間，沿海低窪區雨勢若來得又急又快，雨水不易宣洩將有可能導致積水、淹水情況發生，有網購業者就發現在短短不到24小時內，「防洪吸水科技沙袋/沙包」已被搶購上百個。

松果購物表示，29日起受到颱風陸警發布，風雨逐步出現，「防洪吸水科技沙袋/沙包」一舉躍升到全站熱銷第2名，截至30日一早，不到24小時已銷售上百個；而與傳統沙袋相比，科技沙袋/沙包特色為使用前體積小、重量輕，使用時將袋子浸入水中或直接在防洪待淋水，約3～5分鐘，可膨脹80～100倍，約15kg，讓防洪搶險更有效率。

不過，颱風天在家網路購物需留意配送商品時間將有異動，包括PChome24h購物、東森購物、momo購物、Yahoo奇摩購物中心等電商業者，因受到颱風影響，若商品提供24小時快速到貨服務，部分地區訂單配送及到貨時間將順延；蝦皮24h購物中心則表示，若經各縣市宣布達停止上班標準，該區域物流人員將暫停配送。

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