高逾243公尺…男遊客突翻柵欄「躍下美峽谷天空步道」輕生　屍體還在找！

▲美國大峽谷國家公園的天空步道（Grand Canyon Skywalk）。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國亞利桑那州（Arizona）大峽谷國家公園的西大峽谷（Grand Canyon West）於28日發生一起輕生事件。一名28歲男遊客在天空步道上跨越安全護欄，一躍而下，如今當局正在尋找該名男子的屍體。

綜合外媒報導，28日下午4時30分許，該名男子正走到大峽谷國家公園外華拉派保護區（Hualapai），卻在知名的天空步道（Grand Canyon Skywalk）突然翻越安全護欄，隨即跳下輕生。西大峽谷至今未公布男子身分，僅表示他們已從29日上午開始搜尋男子的遺體。

天空步道是一座馬蹄形玻璃橋，從峽谷壁延伸出約21公尺，垂直高度則達152至243公尺之間，從2007年啟用以來，一直有設置告示牌，警告遊客不要太靠近天空步道的邊緣。

不過這也不是天空步道的第一起意外。今年3月，一名香港50歲男遊客為拍照在鷹角（Eagle Point）墜落山谷喪命；今年4月，一名67歲男子及一名老婦先後墜落山谷死亡；今年9月初，一名英國遊客與教練在跳傘時發生意外，於峽谷南邊「強硬著陸」死亡。