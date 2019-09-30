鍾小平自稱盟軍　蔡沁瑜：「郭家軍」只有一位，就是李縉穎

▲蔡沁瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

針對台北市議員鍾小平30日說自己是「郭家盟軍」，郭台銘核心幕僚蔡沁瑜受訪時回應，目前「郭家軍」只有一位，就是李縉穎，而鍾小平比較屬於「友軍」，也否認承諾合掛看板一事，但她也重申，只要達到郭台銘開出的3個條件，「不分藍綠，我們都會去站台。」

鍾小平退出國民黨後，有意參選立委轉而向郭柯靠攏。鍾小平30日受訪時證實，確實已往參選方向規劃，會以「郭台銘盟軍」身分參選新北市第一選區（淡水林口）立委，對上國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷。

鍾小平說，他認為自己算是「郭家盟軍」，更自爆郭台銘承諾會幫忙站台，也好好鼓勵他要努力，競選看板的合照若拍了就會掛出來。

對此，蔡沁瑜受訪時回應，郭台銘支持在地人回鄉參選、服務，這無庸置疑，但以正牌「郭家軍」來說，目前只有一位就是參選土城、三峽選區李縉穎，鍾小平則比較屬於「友軍」。

蔡沁瑜強調，郭台銘相當珍惜「郭家軍」這三個字的招牌，並重申郭台銘會支持的立委參選人必須達到3個條件，包括認同政治要為經濟服務，而不是服務政黨、派系的候選人；支持創新、顧及民生與社會公義，以及縮短貧富差距的候選人；第三是務實、中道、理性，不操弄族群與用意識形態騙選票的候選人，「只要認同這些理念，不分藍綠我們都會去站台。」

至於合掛看板的部分，蔡沁瑜解釋，他們有拿到鍾小平母親的訃聞，原先要請郭台銘去當治喪委員會主委，但郭婉拒了，前往致哀時，鍾小平提到他想回鄉服務，郭跟他說加油，並說如果可以的話會去幫忙站台，並沒有提到合掛看板。