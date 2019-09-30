影／柯文哲盼郭台銘當民眾黨母雞 蔡沁瑜：不可能！不在他的人生規劃裡

記者楊蕓／台北報導

針對台北市長柯文哲希望將鴻海集團創辦人郭台銘列入民眾黨不分區首位，更直言「有母雞還是比較好選」，郭台銘核心幕僚蔡沁瑜30日受訪時回應，郭台銘正在享受「無黨一身輕」，不太可能再投入政黨，甚至去當不分區第一位，這不在他人生規劃的劇本中。

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

柯文哲29日受訪時談到，將郭台銘列入民眾黨不分區首位，他「求之不得」，30日更坦言「總是有母雞還是比較好選」，表示他這幾天在跑，發現如果去當總統拉抬，效果還是差很多，他非常清楚，他自己沒有去選總統，沒辦法拉抬，所以總要想個折衷辦法。

對此，蔡沁瑜回應，郭台銘現在要做的事情蠻多的，包括成立智庫、學校，以及擬定政策推動等，並透露除了民眾黨之外，有宗教團體希望郭台銘去當不分區第一，然而，「郭先生正在享受無黨一身輕，不太可能再投入政黨，甚至去當不分區第一位，這不在他人生規劃的劇本中」，回絕柯文哲的邀約。

蔡沁瑜說，雖然蔡壁如有提到有允許雙重黨籍，但《選罷法》有規定要入黨才能列入不分區，所以這部分要看民眾黨怎麼安排，「我們還沒跟民眾黨討論郭家軍或是郭辦的人，要怎樣放到不分區名單裡。」

至於與民眾黨合作提區域立委的部分，蔡沁瑜表示，由審核提名小組做全盤規劃，還算蠻嚴謹，所以名單會比較晚公布，而提名原則就是大家一起討論誰比較有勝算，只要民眾黨有提名，他們就不會重複提名。