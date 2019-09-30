找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

▲ 蔡壁如接受廣播訪問。（圖／《POP搶先爆》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲日前確定將延攬親民黨議員黃珊珊加入團隊，不過此舉似乎引來親民黨主席宋楚瑜的不滿。對此，北市府顧問蔡壁如30日受訪時表示，確實是他們自己白目，但相信宋楚瑜會原諒他們這些晚輩。

蔡壁如說，目前跟親民黨的關係還不錯，也對於延攬黃珊珊一事讓宋楚瑜不滿承認「是我們白目」。她表示，其實柯文哲去年選上台北市長時就有拜訪宋楚瑜，也談過此事，只不過都還在討論階段，結果消息就被走漏的。

蔡壁如說，事情被傳出去只好被迫回應，也還沒有跟宋楚瑜講，一切都只是在談而已，她也覺得對宋楚瑜很抱歉，主持人說「那這樣跟宋楚瑜怎麼會好呢？」蔡壁如回應，「我覺得宋楚瑜對柯文哲還不錯，會原諒我們晚輩的白目。」

至於，是否仍有跟宋楚瑜接觸、安排見面？蔡壁如表示，秘書有在聯繫，最後更拜託主持人不要再講了，以免又讓宋楚瑜不高興了。

另外，柯文哲是否確定不參與2020總統大選，蔡壁如說，「大概99％是不會選」，而剩下的百分之一是否爭取時代力量、親民黨的門票，她表示，拿別人的門票很奇怪，柯文哲已經創黨了，不會為了出來而去拿誰的門票，也不會為了戰而戰。

由於先前蔡壁如曾說，「若台北市做出成績，下次出來大家都看的到」，此話被解讀為柯文哲恐會在2024會出參選。對此，蔡壁如說，如果有自己的想法，就好好傳達民眾黨的中心理念就好，而民調這個東西，如果台北市政績有做出來，民調就會出來，如果沒做出來，「才會想辦法要去做民調」。

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