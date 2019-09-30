要米糕不要米塔　盧秀燕坐鎮：寧願過度準備不要措手不及

▲盧秀燕臉書小編的「要米糕不要米塔」，令人莞爾。（圖／盧秀燕臉書）

記者鄧木卿／台中報導

米塔颱風已增強為中度颱風，影響台中最劇烈時間是30日下午至明日（10月1日）凌晨，台中市災害應變中心上午一級開設，市長盧秀燕坐鎮主持，她強調，台中市雖然不在這次大風雨警戒範圍內，但市府有備無患，「寧願過度準備，也不要措手不及」，她更要求各單位加強警覺，不要掉以輕心。

▲▼盧秀燕主持應變中心會議，要求各單位寧願過度準備，不要措手不及。（圖／台中市政府提供）

台中市災害應變中心上午8點提升為一級開設，並在9點召開第一次工作會議。台中市政府首先與中央氣象局進行即時視訊會議，盧秀燕詢問台中未來受颱風影響情形，及風力、雨量是否有提高可能。

中央氣象局預報中心副主任陳怡良說明，台中受颱風影響最劇烈時間落在今日下午至明日凌晨，但台中距離颱風中心相對較遠，且東側有地形屏障，只有山區可能出現局部大雨；風力部分，平均風速為5到6級，沿海可能有較強陣風，未來24小時內上修幅度不大。

「不能掉以輕心！」盧秀燕強調，台中市雖然不在大風雨的警戒範圍之內，不過也不排除有局部性風雨，尤其是和平山區，她要求各區、各局處都要加強警覺，市府有備無患，寧願過度準備，也不要措手不及。

消防局說明，市府已劃定大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等，以及全市臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪、大肚溪等河床為警戒區，截至上午8點，尚未接獲因米塔颱風造成的各類案件。