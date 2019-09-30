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陳弘修／國民黨大船沈海　吳敦義先跳　輸了韓國瑜又如何

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●陳弘修／台北人。經歷《臺灣時報》﹑《中央日報》、《東森新聞報》、《新新聞》、《時報周刊》、《新高山行銷顧問》、《奧美公關》，現服務於《ETtoday新聞雲》。

▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

▲吳敦義、韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）

鴻海創辦人郭台銘第一場感恩之旅見面會，在教師節當天登場，下一站準備前進台中與高雄。在這場三小時的活動中，除了支持郭台銘的讚聲與笑容外，讓人不得不特別注意的是，果凍粉因郭台銘退選而將怒氣轉到藍營的程度並未降低。

相反地，當粉絲在台上數落高雄市長韓國瑜時，台下一片叫好聲，甚至有幕僚直接呼籲不要投韓國瑜，這才是國民黨該擔心的，因為這種場面預計有六到八場。

2020的總統大選，國民黨從一手好牌打到變成民調穩定落後的爛局，說得不好聽些，高喊重返執政的兩個目標 - 下架蔡英文、國會過半，以目前的態勢看起來，如果沒有逆襲的大招出現，其實已經提早宣告失敗。

距離明年1月11日，時間正式進入倒數103天，造成這樣的局面，國民黨怪不得別人，畢竟所有的問題都從黨主席吳敦義開始。

國民黨之所以會面臨這樣的窘況，也怪不得郭台銘。如果當年連宋從分裂到合體敗選最後都能被國民黨接受，身為政治素人的郭台銘為何不能選擇自己的路，如果現在的母雞夠強，吳敦義又何必在處理郭台銘退黨扭捏作態，先是登報連署砲轟，在人家宣布棄選後，又在黨籍處理程序上做出慰留動作，最後不得以處理了，再放出要拜訪郭台銘的訊息。

▲▼0917郝龍斌聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者黃國霖攝）

對郭台銘來說，見不見面已經無所謂，走過這一遭初選，心中已有定見，在國民黨的領導階層與中常委們，郭台銘已經無法信任吳敦義。被騙一次是視人不清，如果再騙第二次，那就是當事人自己的問題

除了吳敦義，還有一個郭台銘開始設防的人，那就是從初選開始就在他和國民黨間穿梭的副主席郝龍斌，9月16、17日，連續兩天把郭台銘的退選轉換成郝龍斌功勞的操作，除了讓郭台銘大吃一驚，直接打電話要當事人給交代外，也讓整個郭陣營上下開始心生芥蒂。

吳敦義的問題出在老想算計「眾星拱月」的戲碼，但偏偏都飛不上天。從總統初選開始前，黨內外對於他想球員兼裁判的批評聲浪，吳敦義不是聽不見，一直拖到確定無望後才出面表態說自己不選，這個掩耳盜鈴的動作，迄今都還有明眼人拿來當作茶餘飯後的閒聊話題。

在確定無法取得總統門票後，黨內又有批中常委先是怕韓國瑜贏得總統大選後會回防黨中央，所以開始幫吳敦義解套，大邋邋地提案修改前總統馬英九在黨主席任內立下的總統兼任黨主席的規定。換句話說，就算韓國瑜選上總統，想要進一步介入黨務，很抱歉，想要黨主席的位子，也是要等到吳敦義屆滿後自己報名參選。

但，韓國瑜選得上總統嗎？這個問題在看到韓國瑜的民調從今年五月就開始逐漸下滑的藍營人士心中，變成了不能公開說的秘密，最後的答案雖然要等到投票結果出爐，但可以預期的是，如果輸了韓國瑜，國民黨屆時被砲轟該下台負責的第一人非吳敦義莫屬。

值得注意的是，當韓國瑜陣營對於支持度落後一籌莫展之際，近來又有聲浪在鼓動國民黨準備在10月規劃出爐的不分區立委名單，吳敦義必須排在第一位，箇中理由不外乎是有機會就搶院長，沒機會就領導立院黨團，不會像目前群龍無首...。

至於吳敦義本人對於這樣的聲音所做的回應，還是一如過往地給自己創造出「進退」的空間，他說，「有人建議，但我會思考，我不能一口拒絕或一口接受，我會考量。」

▲▼國民黨全代會,吳敦義閉幕致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

坦白說，這樣的回答與支持吳敦義列名不分區第一名的說法，聽起來很可笑。首先，國民黨立院黨團如果戰力不彰，跟黨中央和黨主席其實都沒關係，在國會殿堂的藍營立委是跑龍套，非得要吳敦義進入立法院才能登大台？

其次，搶不搶得到立院龍寶座端視席次，國民黨選情有沒有辦法搶得到多數優勢，如果沒有政黨不過半，到時候有沒有機會與能力跟對手一搏，這才是重點。

講這麼多冠冕堂皇，真要衝票，真要把吳敦義列不分區，就應該把他排在安全名單之後，說穿了，排在第一名的另外一種解讀就是不管韓國瑜選輸選贏，不管立委選情再怎麼糟，吳敦義依舊可以在絕對安全的領域，明年2月1日轉戰立法院。

換個比喻，把國民黨看成是家公司，黨主席當董事長，而圍在他身邊的中常委就像董事們，站在公司治理的角度，推出的產品不受青睞，股價一直下跌，跟這些人都沒有關係，在大船沈海前，還先找救生圈讓董事長跳，說是為了以後另立山頭，如果你是股東的話會怎麼想？

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