12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

圖文／鏡週刊



近年另一項業務大增—驗屍。偏鄉長者多，而今平均每天有1至2件需求，謝春梅總是一通電話便趕去，「苗栗現在大部分都是我驗，每個派出所都知道我的手機。衛生所不太敢驗，怕有爭議，被告很麻煩。如果請檢察官驗，家屬還要等。」曾經有家屬等得遺體都流出屍水了，趕緊請謝春梅幫忙。

這些年，他自己的親友也陸續凋零，大夫人陳成妹20多年前過世，弟弟去年過世，「有個97歲的老同學，大前天過世。」長壽的壞處是，總在送別。

子女早逝 送別黑髮人

最難熬的，莫過於送走子女。2位夫人共幫他生了12個子女，但大女兒48歲就卵巢癌過世，他的抽屜最上層至今放著大女兒甜笑的照片；大兒子66歲腦幹出血過世，二兒子71歲肝癌過世，么子50歲因醫療疏失猝逝。

謝春梅曾在友人替他寫的傳記《鄉醫鄉依》中傷心談到，子女不是早逝就是事業不順，他自省許久，認為一生不害人、不做壞事，若真有虧欠誰，大概是愧對2位夫人，當年娶2夫人時年輕氣盛，思慮不周。

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謝春梅的幾個子女曾赴阿根廷開餐廳，怎知遇到可怕的通貨膨脹，黯然返台；還有一位兒子原本開工廠順利，20多年前在中國設廠卻被刁難，忽然要交一大筆莫名費用，周轉不靈負債，謝春梅的診所、住家全遭法拍，幸而後來同樣行醫的另一位兒子、兒媳籌錢買回。

順其自然 不忌談生死

我們小心翼翼開啟娶2妻的話題，他說，當年才20歲，母親就幫他訂親，娶村裡一位女孩，32歲他又娶二夫人，2位妻室同住，從未爭吵，因此他一直沒想太多。直到年紀漸長，才意識到2位妻子都在忍讓，「覺得很對不起大夫人，很過意不去，小夫人也從來不敢講一句埋怨的話。」不知是否是補償心理，當子女需要資金創業，謝春梅總大方給錢，也協助二夫人劉蓮英參選苗栗縣議員，連任4屆。

會不會只是風水不好？他答，確實考慮過挖祖墳、遷葬別處，「可是我弟弟的幾個小孩都發展得很好，當醫生、做事業都很順，我不敢挖。我不敢相信風水。」厚道的他就怕遷祖墳會影響弟弟子女的好運。

50歲猝逝的么子，遺孀後來改嫁，2人的獨子便與阿公謝春梅同住，現已讀國中，成了謝春梅如今最大的欣慰，2年前還獲得「總統教育獎」。謝春梅微笑聊到，孫子用功懂事，他曾拿500元給孫子買書，孫子卻說存了1千元零用錢足夠買書了。

他又說，醫師執照一次6年，現在這張是93歲時申請，「不知不覺4年多，所以我到100歲（虛歲）就失業了，呵呵，能不能活到那時候還不一定，先死掉也不一定。」老醫師沒忌諱生死，只說到時候再說吧。採訪結束，他站在門口陪我們等計程車，要他先坐下休息也不肯，全程站立直到我們的車子離去，74年如一日的體貼周到。



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