　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

近年另一項業務大增—驗屍。偏鄉長者多，而今平均每天有1至2件需求，謝春梅總是一通電話便趕去，「苗栗現在大部分都是我驗，每個派出所都知道我的手機。衛生所不太敢驗，怕有爭議，被告很麻煩。如果請檢察官驗，家屬還要等。」曾經有家屬等得遺體都流出屍水了，趕緊請謝春梅幫忙。

這些年，他自己的親友也陸續凋零，大夫人陳成妹20多年前過世，弟弟去年過世，「有個97歲的老同學，大前天過世。」長壽的壞處是，總在送別。

子女早逝　送別黑髮人

最難熬的，莫過於送走子女。2位夫人共幫他生了12個子女，但大女兒48歲就卵巢癌過世，他的抽屜最上層至今放著大女兒甜笑的照片；大兒子66歲腦幹出血過世，二兒子71歲肝癌過世，么子50歲因醫療疏失猝逝。

謝春梅曾在友人替他寫的傳記《鄉醫鄉依》中傷心談到，子女不是早逝就是事業不順，他自省許久，認為一生不害人、不做壞事，若真有虧欠誰，大概是愧對2位夫人，當年娶2夫人時年輕氣盛，思慮不周。

請繼續往下閱讀...
謝春梅與2位夫人、子女合影，攝於1950年代。（謝春梅提供）

謝春梅的幾個子女曾赴阿根廷開餐廳，怎知遇到可怕的通貨膨脹，黯然返台；還有一位兒子原本開工廠順利，20多年前在中國設廠卻被刁難，忽然要交一大筆莫名費用，周轉不靈負債，謝春梅的診所、住家全遭法拍，幸而後來同樣行醫的另一位兒子、兒媳籌錢買回。

順其自然　不忌談生死

我們小心翼翼開啟娶2妻的話題，他說，當年才20歲，母親就幫他訂親，娶村裡一位女孩，32歲他又娶二夫人，2位妻室同住，從未爭吵，因此他一直沒想太多。直到年紀漸長，才意識到2位妻子都在忍讓，「覺得很對不起大夫人，很過意不去，小夫人也從來不敢講一句埋怨的話。」不知是否是補償心理，當子女需要資金創業，謝春梅總大方給錢，也協助二夫人劉蓮英參選苗栗縣議員，連任4屆。

會不會只是風水不好？他答，確實考慮過挖祖墳、遷葬別處，「可是我弟弟的幾個小孩都發展得很好，當醫生、做事業都很順，我不敢挖。我不敢相信風水。」厚道的他就怕遷祖墳會影響弟弟子女的好運。

50歲猝逝的么子，遺孀後來改嫁，2人的獨子便與阿公謝春梅同住，現已讀國中，成了謝春梅如今最大的欣慰，2年前還獲得「總統教育獎」。謝春梅微笑聊到，孫子用功懂事，他曾拿500元給孫子買書，孫子卻說存了1千元零用錢足夠買書了。

他又說，醫師執照一次6年，現在這張是93歲時申請，「不知不覺4年多，所以我到100歲（虛歲）就失業了，呵呵，能不能活到那時候還不一定，先死掉也不一定。」老醫師沒忌諱生死，只說到時候再說吧。採訪結束，他站在門口陪我們等計程車，要他先坐下休息也不肯，全程站立直到我們的車子離去，74年如一日的體貼周到。


更多鏡週刊報導
【全台最老醫生1】97歲還在行醫　「退休老校長是我接生的」
【全台最老醫生2】戰後沒錢收雞當藥費　病人求他活到100歲給大家方便
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
高鐵南延只省19min！屏東人一面倒「支持改善台鐵」嘆：鄉親
潑漆何韻詩　2嫌聲押禁見「檢警追幕後指使者」
土水師傅「只算工錢」被狂侮辱　工程尾聲0收入...奧客：慢慢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

印度首屆「放屁大賽」超失敗！3男克服羞恥爭冠全槓龜網笑翻

1天14小時+年休3天女員工腦死 當歸鴨老闆娘喊冤：她不願休息

蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

何韻詩遭潑紅漆後回應：一定會追究！　 「這只是冰山一角」恐懼才真正最可悲

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

台7線明池至棲蘭封路！　30日15時只出不進16時封路

9國逾千名好手齊較勁！康橋「鋼鐵人」征戰世界機關王大賽奪冠

影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

12子女已送走4人！　98歲全台最老醫傷心愧對2妻：她們都在忍讓

颱風天不飛了！米塔來襲...國內、國際航班「30日停飛懶人包」

影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

《白雪公主》真人版正在選角！網友罕見「一面倒建議」狂推：拍出來是神作

拿槍對準示威者爆紅　香港「光頭警長」赴北京被粉絲包圍

找黃珊珊進北市府讓宋楚瑜不滿　蔡壁如認錯：是我們白目！

花蓮清晨臨時宣布停班停課！臉書留言罵翻　徐榛蔚回應了

快訊／台鐵苗栗「通霄南平交道」傳死傷事故　海線部分列車延遲

巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

北市未達標仍放颱風假　柯文哲：首都生活圈合在一起

米塔來襲！超商備貨增曝營業時間　小7推防颱物資優惠第2件6折

別再亂翹二郎腿！腰薦椎「3度復發」慘...痛到無法下床

原要當沙發學徒　幼年曾被3個領養家庭「退貨」... 黃榮森獲菁師獎

生活熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

剛換iPhone 11想賣了　..

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布..

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

新竹這間公司橫跨縣市　上不上班..

氣象局1030曝光「路徑西修」..

快訊／新竹市颱風不放假！林智堅..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

即／北北基聯合宣布：30日停班..

颱風假不同調　林智堅臉書被灌爆

新竹市開第一槍　率先宣布30晚..

米塔開眼了！暴風圈11時觸陸

更多熱門

相關新聞

男星只從西門到北車　小黃司機一路狂罵Ｘ你娘

男團「A-TEAM」成員高興近日於個人IG發文，透露在與友人電影結束後，那時已經沒有捷運，而且正下著雨，他打算從西門搭計程車到台北轉運站。

67歲洪金寶近況曝光！縮輪椅「肚子擠出三圈肉」

連千毅之亂事件簿！幕後2大幫派揚言復仇

醫生勸：有男友就別避孕　單身妹傻眼想走人

關鍵字：

鏡週刊醫生驗屍謝春梅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

米塔來襲　全台停班停課一覽表

林志成北上自由廣場戰館長！自行宣布勝利

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

剛換iPhone 11想賣了　他怨輸小米

快訊／大轉彎！　花蓮縣緊急宣布：今停班停課

討厭放颱風假　外送員：不用賺了

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我滾

小燕子本名叫啥？黃曉明嗆「你不知道」　蘇有朋神回

即／智利6.8大地震　尚未發海嘯警報

快訊／蘇貞昌臨時抽考　聯繫不上花蓮縣當場發火：要我等多久？

米塔來台原因曝　彭啟明說最大降雨熱區：下午達停班課標準

洛威拿見脆弱生命　罕見露驚恐臉

更多

最夯影音

更多

陸客一家3口狂撕中山大學連儂牆 學生勸阻無效...怒嗆：沒寫不能撕

台港遊行傳「採訪意外」！面具人潑油漆...何韻詩背全染紅

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

天秤座打5折！新莊天賜百匯吃到飽　風向星座水瓶、雙子同有85折優惠

弟被不當管教！男當街狠揍士官長 拿槍敲頭+用腳踹...幼子全程目睹

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面