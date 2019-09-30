影／防災視訊斷線！蘇貞昌怒嗆「要等多久」　花縣府：3系統同步，沒問題啊！

▲蘇貞昌視察中央災變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭可正／花蓮報導

為了因應米塔颱風，行政院長蘇貞昌30日上午8時親赴中央災害應變中心，要求把各縣市的視訊畫面調到中央。不過，他要求調出花蓮縣災害應變中心的視訊畫面，但遲遲無法連上，一度怒批「要我等多久？」對此，花蓮縣政府發出新聞稿表示，「並不清楚行政院災防辦沒有辦法與花蓮縣連接上線的問題，一共有3個系統在同步連線，災害應變中心亦都在辦理防災會議。」

另外，花蓮縣災害應變中心昨晚22時啟動一級備災，30日上午8時立即已與內政部、中央氣象局、各公所視訊測試，並於8時30召開全縣各防災單位災前整備會議，由縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮，縣府局處首長及相關單位主管列席。徐榛蔚於會中裁示，立即針對北花蓮秀林鄉等低漥地區及潛勢溪流保全戶撤離。

請繼續往下閱讀...

災害應變中心執行秘書消防局長林文瑞表示，颱風來襲前，各縣市首長必定會關心颱風動向，並與各鄉鎮市公所及鄉親緊密聯結。花蓮縣災害應變中心8點已與內政部、中央氣象局、各公所視訊都在同步連線中，並不清楚行政院災防辦沒有辦法與花蓮縣連接上線的問題，一共有3個系統在同步連線，災害應變中心亦都在辦理防災會議。

另外，林文瑞澄清指出，花蓮縣災害應變中心視訊是沒問題的，且今日上午8時災害應變中心已經開始積極進行整備會議事宜，一方面與13鄉鎮市公所應變中心辦理視訊會議整備，並與中央應變中心測試沒問題。緊接著並與氣象局、13鄉鎮市測試階段，中央災害應變中心臨時無法切換，花蓮縣緊急排除，這中間有耽擱5分鐘的時間，並沒有花蓮縣接不上的問題，未來中央可與地方立定強制性切換視訊系統，請中央視訊系統作加強、改善。

►生火了！連我媽都用到發光

