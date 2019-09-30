米塔颱風來襲「快囤泡麵」！量販、超市熱銷TOP 10搶吃一波

▲每逢颱風來襲，民眾都愛搶購泡麵。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

今年第18號颱風米塔來勢洶洶！對此，各家量販跟超市於昨晚（29日）就拉高防颱相關物資備貨量。其中，有許多民眾都趕在颱風來臨前搶購泡麵，若晚一步還會驚現架上被搶空的末日景象。而日前家樂福、愛買與全聯都有統計上半年熱銷排行榜，不妨參考搶吃一波！

量販龍頭家樂福日前統計了今年上半年的10大泡麵排行榜，分別為：統一肉燥包麵、台酒花雕雞麵、來一客鮮蝦魚板、科學麵、維力炸醬麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、味味A排骨雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、 台酒紅標米酒麻油雞麵、 台酒花雕酸菜牛肉麵。

家樂福說，今天早上採買人潮尚未湧現，預計下午會陸續開始出現，而貨量目前準備充足，其中蔬菜備貨也準備好3天的量約30噸左右，水的部份約3千箱，比平常多一成左右，零食、泡麵也比平常多一成。

而超市龍頭全聯日前也有統計今年上半年泡麵排行榜，第一名到第十名分別為，統一肉燥風味包麵、科學麵、印尼炒麵、統一肉燥風味大號、農心辛拉麵、來一客鮮蝦魚板風味、印尼辣味炒麵、統一脆麵、味味Ａ排骨雞湯麵、維力炸醬麵重量包。

另外，愛買今年上半年泡麵排行榜分別為，統一肉燥風味包麵、統一科學麵、來一客鮮蝦魚板、維力炸醬麵包麵、台酒花雕雞麵碗麵、味味A排骨雞麵、台酒花雕雞麵袋麵、統一蔥燒牛肉、維力炸醬麵重量包、味王王子麵。

全聯指出，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，以供民眾所需。同時也有既定的促銷品項，如即日起至10/3，翠玉娃娃菜200g特價49元。另自即日起至10/3也特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加 2～3成備貨量，如中祥麥穗蘇打/蔬菜餅乾特價25元；維力炸醬麵重量包特價88元等。

愛買則說，目前已加強各項商品備貨量比平常多3倍，包含生鮮、零食泡麵區和水、微波食品等，且菜價維持穩定；同時適逢週年慶檔期，推出百樣商品驚爆會員價，像是台酒碗麵系列2碗85元、韓國農心拉麵袋麵系列119元等。而有機綜合葉菜每包也有39元優惠，供應消費者採買需求。