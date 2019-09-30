「不和我開房間就亂到你離婚」　惡男闖醫院逼人妻開車到摩鐵性侵2次

▲楊姓男子性侵被害人，事後雙方和解，台南地院依強制性交罪判處2年徒刑，緩刑4年並交付保護管束。（示意圖／123RF）。

記者林悅／台南報導

1名楊姓男子透過手機遊戲認識醫院上班的女子，他前往醫院欲找對方約會被拒，竟死賴在被害人車內不下車，且以手機點被害人丈夫臉書，揚言將2人曖昧對話傳給其丈夫，揚言「如果不開房間會亂到你離婚，我就是要你」，威脅性侵被害人2次，楊男被依強制性交罪判刑2年，緩刑4年並交付保護管束，全案可上訴。

判決書指出，2017年3月楊姓男子與被害人因手機網路遊戲相識，2017年6月8日凌晨，楊男在未告知被害人下，逕行前往被害人上班醫院後，聯繫人對方見面，但因被害人下班疲累，開車載楊男到車站欲請楊男離去。但楊男賴在車上不願下車，在車上雙方發生爭執，且楊男在國道上一度開車門要下車，嚇得被害人將車開下國道永康交流道下停車，並求助永康分局巡邏員警協助，2人被帶回警局協談。

雙方協談未果，被害人先行駕車離去，楊男離開派出所後，隨即又以LINE致電被害人，向對方表示欲和談，希望再給他最後一次機會，被害人見楊男態度好轉，一時心軟以為彼此可好好溝通，因此同意再度讓楊男上車。不料楊男上車後，竟持其行動電話點選被害人丈夫的臉書訊息頁面，向被害人表示：「如果不和我開房間，我會亂到你離婚」、「若不配合，自己想好後面的路」、「我就是要你」等語，被害人心生畏懼，為求息事寧人，而不得已依楊男指示，駕車載楊男至汽旅館，被楊男以強制手段性侵2次得逞，被害人事後驗傷提告。

法院審理中，楊男與被害人達成和解並寫道歉信，切結不以任何方式接近被害人與其家人，法官依強制性交罪判處2年徒刑，緩刑4年並交付保護管束，但可再上訴。