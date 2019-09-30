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澳洲航空「輪胎半空中爆炸」橡膠皮掉滿跑道　76乘客聽巨響嚇歪

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▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲航空（Qantas）起飛不久，輪胎竟在半空中爆炸，圖為空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲航空（Qantas）的QF2512航班29日起飛不久，其中一顆輪胎竟突然爆炸，部分機翼因此受損，被迫折返布里斯班（Brisbane），幸好76名乘客安然無恙。根據美國媒體7 News報導，跑道上的操作人員回報，看見許多橡膠、輪胎碎片掉落地面。航空公司發言人表示，飛機安全著地，仍在調查事故原因。

CNN報導，QF2512航班從布里斯班出飛，預計抵達麥凱（Mackay），才剛起飛不久，一顆充氮輪胎卻在半空中爆炸，在昆士蘭東部的陽光海岸（Sunshine Coast）上空盤旋一個半小時後，終於折返。幸好，機上人員全數安全降落，遊客稍晚也搭乘另一架飛機抵達目的地。

▲▼澳洲航空（Qantas）空中巴士A380。（圖／達志影像／美聯社）

▲乘客表示，剛起飛就聽見巨響。（圖／達志影像／美聯社）

乘客薩茲曼（William Salzman）向7 News表示，剛起飛就聽見巨響，「我當時就坐在輪胎旁邊，我們沿著跑道繼續前進，但是輪胎開始有一點裂開。」根據操作人員的報告，他稱看到「左手邊全部都是橡膠」，甚至發現了「一大片」輪胎碎片。

根據《每日郵報》，澳洲航空發言人表示，機長決定折返，是因為布里斯班機場擁有更好的設備，「飛機都有六個輪胎，如果其中一顆受到破壞，仍然可以安全降落。」她澄清，這一次事件沒有「緊急迫降」，但是仍在調查爆炸原因。

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