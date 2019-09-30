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劍指特斯拉供應鏈！智伸科將發行新股併購旭申股權

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▲智伸科技董事會決議發行新股約24,000仟股，併購旭申國際科技股份有限公司股權。圖為智伸科技發言人林慈青協理。（圖／記者林淑慧攝）

▲智伸科技董事會決議發行新股約24,000仟股，併購旭申國際科技股份有限公司股權。圖為智伸科技發言人林慈青協理。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技今（30）日召開重大訊息記者會，宣佈董事會董事會決議發行新股約24,000仟股，併購英屬開曼群島商六方精機股份有限公司100%持有之旭申國際科技股權，目標在於切入特斯拉供應鏈，發揮互補效益、共同擴大市場佈局。

智伸科目前主要從事汽車煞車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、醫療器械、半導體設備流量控制系統、雲端及高容量硬碟精密零件等精密金屬零件之研發、產製與銷售。

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智伸科技發言人林慈青表示，智伸科及旭申國際皆為國際著名之精密金屬零件之加工業者，重要客戶皆為行業中的頂尖指標，因旭申主要客戶產品與智伸均不相同，將旭申納為子公司有著極優的互補效應。

智伸科在未來產品應用開發日益漸多，林慈青表示，雙方能在技術開發及產能上合作，有助於智伸科加速開發潛在客戶，擴大業務規模與市場未來性，以期發揮更大之經營績效。

依據公告，智伸科併購旭申股權案，換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約24,000仟股，將提報股東會通過及主管機關核准，換股基準日暫定為109年1月31日。

依據財報，智伸科今年八月合併營收達新台幣4.47億元，較去年同期成長20.47％，單月營收創歷史新高紀錄；累計今年前八月營收達新台幣32.09億元，較去年同期成長10.16％。

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