轎車甩尾自撞！32歲孕媽慘被拋飛重摔　「垂死分娩」後身亡

▲32歲孕婦海倫娜被甩出車外，緊急剖腹後死亡。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲墨爾本28日傳出一起悲慘事故，一名男子威廉（William Wilson）與32歲孕婦海倫娜（Helena Broadbent）發生激烈口角，他一邊駕車，一邊吵架，轉彎的時候竟失控自撞，讓後座女子當場被拋飛，重重摔在大馬路上。海倫娜緊急剖腹產，但是生產不久後就不治身亡，寶寶目前的狀況也非常不樂觀。

Helena Broadbent's newborn is still fighting for life. 由 7NEWS Australia 發佈於 2019年9月29日 星期日

綜合《每日郵報》、7 News報導，警方研判，轎車高速轉彎，自撞力道把後座乘客和物品全都甩出來。重傷的海倫娜被緊急送往皇家墨爾本醫院（Royal Melbourne Hospital），接受剖腹產手術，努力地撐到孩子出世，卻仍不幸身亡。嬰兒目前被轉移到皇家婦女醫院（Royal Women's Hospital），情況非常危急。

The woman was tossed from the vehicle in Melbourne 由 Daily Mail 發佈於 2019年9月29日 星期日

警方表示，威廉與死者下午1時左右於住處發生口角，2人出門、上車以後依然繼續爭執。據了解，威廉29日下午被指控「危險駕駛導致死亡」，將會在獄中等待第一次開庭。律師透露，被告是第一次受到拘留。

《太陽先驅報》報導，鄰居伊凡（Ivan Sucic）表示，海倫娜和一名男子育有2女，相處上看起來沒有什麼問題，已在附近定居已經好幾年。他指出，事發當天曾聽見女人尖叫，並看見一個身穿暗色系帽T的男人離開房子，「甩門跳上車」。

據了解，海倫娜的2個女兒事發後，暫時搬到祖母家。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。