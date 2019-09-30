高鐵南延只省19分鐘！屏東人一面倒「支持改善台鐵」　嘆：鄉親捨得花2000？

▲高鐵。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高鐵延伸屏東審查會，最終敲定「左營案」，而未來新增屏東站估計每天只多3900名旅客，卻要耗資554億元，引來反對聲浪。就有網友在「公共政策網路參與平台」提案，希望能停止高鐵南延，並將經費用於改善台鐵；此言一出，獲得廣大在地人共鳴，同時也道出許多「不贊成」的原因。

「左營案」主線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國1，往東經高雄鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東市，選址屏東市區東側台糖六塊厝農場設置高鐵「屏東站」，全長約17.6公里，行車時間15分鐘，至於興建經費約554億元。然而，目前高鐵新左營站轉乘台鐵到屏東需34分鐘，換言之只省下19分鐘。

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不過，早在9月11日，就有網友上「公共政策網路參與平台」提案，直言「前幾年各縣市增建機場，屏東之前也跟著建機場，最終因為客流量不足而停飛，為避免重蹈覆轍浪費公帑，與其花那麼多錢將高鐵變成台鐵，何不將經費用於改善故障頻繁的台鐵。」

▲屏東人紛紛不支持高鐵南延，認為應該把錢拿來改善台鐵。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

他指出，台鐵高雄至屏東平均半小時有一班以上列車，車程約25分鐘左右，市區觀光效應並不會因為縮短10幾分鐘車程而出現，何不將經費用在改善台鐵營運，將其品質接近高鐵，這樣一來全台都能得利。

就有一名在屏東生活30年的當地人寫下，不贊成高鐵南延屏東的理由，他表示，屏東以農業為主，大部分居民生活相對節儉簡單，高鐵南延後，屏東到台北票價至少要2000元，「純樸的屏東鄉民捨得花嗎？屏東人每個月去搭乘的又有多少人？外縣市觀光客會搭乘的人數又有多少？屏東已經有蚊子機場了，可以不要再有蚊子高鐵站嗎？」

▲高鐵南延確定採用左營案。（圖／鐵路局提供）

「屏東交通問題真的是屏東縣首要急著解決的嗎？」網友接著反問，他認為，屏東的高齡者需照顧居多，且偏鄉地區的醫療、教育資源欠缺，「這些社會福利問題不會比交通問題重要嗎？況且交通搭乘便利問題，暫時有臺鐵、客運、飛機等其他大眾交通工具可以緩解。」

還有人表示，「台鐵從新左營興建一條新鐵路到屏東車站，也是不錯的方案，比起高鐵新左營站延伸到屏東六塊厝，20幾公里5百億元新台幣，省錢又有效率。未來高鐵以墾丁車站為目標，途經台鐵大寮設車站，銜接高捷和台鐵，到高雄車站和屏東車站時間差不多」、「要花費10年、500多億建設約15公里長的路段，旅程也只不過減少幾10分鐘，不如拿去增加與改善台鐵班次，或是強化高雄捷運，高鐵沒必要再增設屏東站，不要讓高鐵變慢鐵，也不要政策買票。」

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