被質疑瓜分綠營選票！泛藍暗助連署　呂秀蓮：是誰在分裂台灣？

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟爭取2020總統，被質疑瓜分泛綠選票，希望她能以大局為重。對此，呂秀蓮30日表示，是台灣被分裂比較危險？還是綠營分裂比較危險？呼籲不要再用顏色分裂台灣，應該用2020選舉讓政黨重新洗牌。

呂秀蓮出戰2020，民進黨已經要求黨員不要參與連署，而前總統陳水扁也批評，她是在瓜分蔡英文的選票，應該要以大局為重；此外，泛藍組織也已經積極在替呂秀蓮進行連署工作。

對此，呂秀蓮表示，對於蔡英文、政局，都是心平氣和的評論，沒有嚴厲的態度，也非常客觀理性；她強調，過去戒嚴時期，國民黨說反共，多少罪惡假反共之名，國民黨也以此綁架台灣人民，現在民進黨也一樣，拿支持某人就是支持台灣的說法來綁架人民。

呂秀蓮強調，最近的民調可以看到，人民對於兩黨惡鬥已經非常厭惡，為何還要繼續被兩黨給綁架，台灣不大但也不小，卻因藍綠而分裂台灣，「究竟是誰在搞分裂？是誰在分裂台灣？」

呂秀蓮說，顏色本身無罪，不能以顏色來綁架政治，她希望不要再綁架台灣人民，不要再用各種說法來分裂，台灣原本有350個政黨，在政黨法整頓後，目前只有200多個，2020年選舉，政黨還會重新洗牌，呼籲選民不要再被藍綠給綁架。

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