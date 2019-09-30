川普「公審吹哨人」還想要見面　嗆告密者面臨重大後果

▲美國總統川普陷入烏克蘭門風暴。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

針對匿名吹哨人所提出的檢舉，美國總統川普（Donald Trump）29日表示，他應該見見控訴他的人。此外，川普還把苗頭指向眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff），聲稱他應該接受詐欺、叛國罪的調查。包括謝安達在內的3名眾院主席，則呼籲總統停止攻擊吹哨者。

CNN報導，「烏克蘭門」持續延燒，眾議院民主黨人對川普發起彈劾調查。不過，川普聲稱這個行為是獵巫，他29日又透過表示，「就像每位美國人，我應該與指控人見面，也就是所謂的吹哨者，把我與國外領導人完美的對話，以完全不正確、騙人的方式呈現。」

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

謝安達29日證實，吹哨者會出席眾院情報委員會聽證會。川普則指責，謝安達在眾院說出最明目張膽又陰險的謊言，「他寫下並讀出可怕的事物，然後說這出自美國總統口中。我希望謝安達以最高級別的詐欺、叛國罪接受審訊。」

隨著川普持續展開攻擊，吹哨者的律師28日致函給代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire），提及當事人面臨嚴重的安全疑慮，「過去一周發生的情形，加劇我們的擔憂，害怕客戶身分被公開，我們的客戶將會受到傷害。」

吹哨人先前指控，川普涉嫌濫用總統權力，在即將來臨的2020大選前，尋求烏克蘭干預，且白宮還想掩埋實情。對此，川普否認任何不法行為。

川普29日重申他之前的言論，任何協助提供吹哨人訊息的人士，都將承擔重大後果，「我不僅想見到呈現二手、三手訊息的控告者，也想見到非法提供訊息給吹哨者的人，這些內容大致上並不正確。這個人在監視美國總統嗎？會有重大後果！」

川普上周才表示，無論誰提供訊息給吹哨人，這種行為都近似一名間諜，而過往處理間諜的方式非常不同。三名眾院委員會主席則強調，總統的言論構成威脅並阻礙調查，這對美國民主、國安帶來嚴重影響。

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