川普「公審吹哨人」還想要見面　嗆告密者面臨重大後果

▲美國總統川普陷入烏克蘭門風暴。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

針對匿名吹哨人所提出的檢舉,美國總統川普(Donald Trump)29日表示,他應該見見控訴他的人。此外,川普還把苗頭指向眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff),聲稱他應該接受詐欺、叛國罪的調查。包括謝安達在內的3名眾院主席,則呼籲總統停止攻擊吹哨者。

CNN報導,「烏克蘭門」持續延燒,眾議院民主黨人對川普發起彈劾調查。不過,川普聲稱這個行為是獵巫,他29日又透過表示,「就像每位美國人,我應該與指控人見面,也就是所謂的吹哨者,把我與國外領導人完美的對話,以完全不正確、騙人的方式呈現。」

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......