鍾小平自稱「郭家盟軍」　郭辦秒打臉：非郭台銘指派、也無承諾同掛看板

▲鍾小平接受廣播節目訪問。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者楊蕓／台北報導

針對台北市議員鍾小平30日說自己是「郭家盟軍」，還說是郭辦開會決定要他去淡水參選立委。郭台銘辦公室秒打臉，強調鍾小平遷戶籍至新北市，絕非郭台銘授意或指派，從無同掛看板的承諾，更非代表所謂「郭家軍」出征一事，至於所謂「郭家軍」出征，目前確定的也僅有土城、三峽選區的李縉穎一人。

鍾小平退出國民黨後，有意參選立委轉而向郭柯靠攏。他30日受訪時證實，確實往參選方向規劃，且會以「郭台銘盟軍」身分參選新北市第一選區（淡水林口）立委，對上國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷。

鍾小平說，他認為自己算是「郭家盟軍」，更自爆郭台銘承諾會幫忙站台，也好好鼓勵他要努力，競選看板的合照若拍了就會掛出來。

對此，郭台銘辦公室透過新聞稿回應，強調鍾小平遷其戶籍至新北市，絕非郭台銘授意或指派，不但從無同掛看板的承諾，更非代表所謂「郭家軍」出征一事。而鍾小平29日提到，是郭辦開會決定他去淡水選舉等相關言論，也完全與事實不符。

郭台銘辦公室強調，對郭台銘來說，全台凡是認同他中華民國派理念的人都是他的友軍，而所謂「郭家軍」出征代表確定的也僅有土城、三峽選區的李縉穎一人。另外，郭台銘辦公室目前已設立立委提名及審核小組，經過嚴格審視，只要符合政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票等三項標準，郭台銘都將視為友軍身分，並在日後選舉期間出面站台。