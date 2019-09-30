影／宜花桃、新北民眾小心！米塔颱風進逼　土石流紅黃色警戒152條

記者許展溢／台北報導

米塔颱風朝台灣逼近，水土保持局今（30日）發布8條紅色警戒（1縣1鄉2村），分布在宜蘭縣大同鄉，和黃色警戒144條，各分佈宜蘭、花蓮縣和桃園、新北市，共4縣（市 ）7鄉（鎮市區）51村（里），紅黃色警戒共152條。

【12：42更新】紅色警戒分布在宜蘭縣大同鄉寒溪村、復興村等，1縣1鄉2村。

144條黃色警戒，分布宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。



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花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村。



桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里。



新北市烏來區信賢里、福山里、忠治里，坪林區坪林里、粗窟里、大林里、石嶆里、水德里等，4縣7鄉51村。水保局呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。

▲水保局針對宜蘭、花蓮縣和桃園、新北市發布152條黃色警戒。（示意圖／記者黃孟珍翻攝）

152條土石流黃色警戒，包括宜蘭縣大同鄉崙 埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、 金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建 里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂 里、朝陽里、東澳里。

花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅 門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村。桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅 浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里、霞雲里。新北市烏來區信賢里、福山里、忠治里，坪林區坪林里、粗窟 里、大林里、石嶆里、水德里等，4縣（市）7鄉（鎮市區）53村（里）。水保局呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。